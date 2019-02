La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/feb/2019 Breves: Noticias de Actualidad







LUIS D´ELIA El dirigente kirchnerista Luis D´Elía se presentó anoche en los tribunales de Comodoro Py y podría quedar detenido. Fue luego de que la Cámara de Casación le ordenara al Tribunal Federal Oral número 6 que haga efectiva la condena de 3 años y nueve meses de prisión contra el ex líder piquetero por la toma de una comisaría en La Boca, ocurrida en 2004. "Todos los años de lucha al lado de (Hugo) Chávez, de (Luis Inácio) Lula (Da Silva), de Néstor (Kirchner) y de Cristina (Kirchner) ha hecho que Estados Unidos quisiera mi detención", sostuvo D´Elía al llegar a Comodoro Py. OTRA VEZ DETENIDO La Cámara Federal de Casación Penal anuló ayer la excarcelación de José María Núñez Carmona, amigo y socio del ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, y que fuera condenado a cinco años y medio de prisión por el caso Ciccone Calcográfica. De esta forma, el expediente regresa al Tribunal Oral Federal N° 4 que se prevé ordene la detención de Núñez Carmona, que de esta forma volvería a prisión. La decisión fue firmada durante la tarde de este lunes por los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, quienes tomaron la misma medida para con Nicolás Ciccone, sentenciado a cuatro años y seis meses en esta misma causa. CRISTINA La expresidenta Cristina Kirchner denunció este lunes que "se han armado un montón de causas" en su contra para generar "noticias de un alto impacto mediático" y denunció que el fiscal Carlos Stornelli y el juez federal Claudio Bonadio cometieron "verdaderas actividades delictivas para tratar de inventar pruebas" en su contra. "No obstante todas las arbitrariedades perpetradas por el juez y el fiscal, no consiguieron una sola prueba -porque no existe- que demuestre que recibí coimas por parte de contratistas del Estado o que cometí delitos en el ejercicio de la función pública", enfatizó Cristina Kirchner a través de un escrito que presentó ante el juez Bonadio. Para la exmandataria "han quedado en evidencia las gravísimas irregularidades -por no decir verdaderas actividades delictivas- que fueron llevadas a cabo por el juez y por el fiscal" con el objetivo, según dijo, de "tratar de inventar pruebas". PICHETTO El jefe de senadores nacionales del PJ, Miguel Pichetto, dio un paso más en su escalada de confrontación contra el kirchnerismo, al sostener que "el último período" de la ex presidenta Cristina Kirchner en el gobierno "fue malísimo", con una "economía cerrada" y "de corte pro soviético". El referente de Alternativa Federal repartió sus críticas entre la líder de Unidad Ciudadana y el actual diputado del Frente para la Victoria Axel Kicillof, a quien calificó como "un muy mal ministro" de Economía y "con formación de contenido marxista". CAÍDA DEL CONSUMO Las ventas en supermercados por cantidades cayeron 3% en 2018 mientras en los shoppings bajaron 2,4%, informó ayer por la tarde el INDEC. En diciembre último las ventas en supermercados descendieron 8,7%, en lo que fue la sexta baja consecutiva en comparación con igual mes del 2017. En los centros de compra o shoppings, las ventas por cantidades también se contrajeron por sexto mes consecutivo un 13,3% durante diciembre último, en la comparación interanual.

