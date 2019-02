La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/feb/2019 26 de Febrero de 2019:

Quejas Vecinales







Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. TRACCIÓN A SANGRE "Jueves 20 de febrero de 2019. 13:15 horas. Sensación térmica superior a 35 grados. Avenida Mitre, frente a Cocheria Torres. ¿Nadie controla la ordenanza de prohibición tránsito a tracción sangre?", muestra Carlos. CALLE OCUPADA "Así se vive en barrio Siderca entre Perrone y Av. Bellomo hay un mercado chino que no tiene playa de estacionamiento ya que los proveedores paran su camiones y solo queda un espacio. Muchos autos dan vuelta a la manzana por no poder pasar, creo que tiene que tener playa como todo supermercado para no ocasionar un accidentes. Todo el día se vive esto en este barrio por favor tomar medidas o esperamos que haya accidentes que lamentar", muestra Emiliano. BASURA EN PARADA DE MICRO "Seguimos sumando reclamos del barrio Otamendi...así está la parada del colectivo sobre calle Cordero, el recolector de basura no se lleva las bolsas que no estén en un tacho de basura", muestra Florencia. #Dato "Una buena", parece que estamos aprendiendo. Callejón Moreno se aprecia el verde de pastos y plantas sin los basurales. Durante años daba vergüenza circular por ese lugar, ahora se mantiene limpio. Salvo el tramo entre 9 de Julio y la Feria que siguen tirando basura. pic.twitter.com/iFeadJ5GiE — Daniel Trila (@dantrila) 25 de febrero de 2019 #Dato [hilo] personal de Cuadrilla de Zanjeo de Corralón Norte comenzaron la limpieza de zanja y puentes de calle Almirante Brown y Gavazzi, lateral de Maxiconsumo, para abrir el cauce correspondiente para que circule el agua de lluvia. pic.twitter.com/E2NVK1Fd2E — Daniel Trila (@dantrila) 25 de febrero de 2019

26 de Febrero de 2019:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: