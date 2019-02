Se cerró la 17ª fecha y con 26 puntos comparte ese lugar con los dos elencos mendocinos. Su próximo rival, Platense, goleó 3-0 a Gimnasia como visitante y está 10º con 24. El partido se jugará el domingo a las 19 horas en Vicente López.

La 17ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional le dejó saldo positivo a Villa Dálmine por el triunfo 2-0 conseguido como local frente a Almagro y el lugar en el que quedó en la tabla de posiciones: un expectante quinto puesto que comparte con 26 unidades junto a Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza.

Sin embargo, la lucha por clasificar al Reducido por el segundo ascenso a Primera División sigue estando muy apretada: entre Mitre de Santiago del Estero, que está 4º, y Almagro, que quedó 15º, sólo hay cinco puntos de diferencia. Sí: entre los 27 y los 22 puntos hay doce equipos con aspiraciones serias de pelear por esa clasificación hasta el final.

Y en esa lucha, el Violeta tendrá un encuentro clave el próximo domingo, cuando enfrente como visitante desde las 19 horas a Platense, que le ganó 3-0 como visitante a Gimnasia (M) y ahora es el mejor de los equipos que hoy se encuentra fuera de la zona de clasificación. Luego de ese partido, los dirigidos por Walter Otta deberán recibir en Campana al elenco mendocino.

Los resultados de la 17ª fecha fueron: Defensores de Belgrano 0-3 Atlético Rafaela, Chacarita 1-3 Sarmiento (J), Agropecua-rio 1-1 Central Córdoba (SdE), Instituto 2-3 Nueva Chicago, Villa Dálmine 2-0 Almagro, Santamarina 0-2 Guillermo Brown (PM), Mitre (SdE) 0-1 Brown (A), Deportivo Moreón 1-0 Quilmes, Gimnasia (J) 1-1 Olimpo (BB), Arsenal 1-1 Los Andes, Gimnasia (M) 0-3 Platense y Temperley 2-2 Ferro Carril Oeste. Quedó libre Independiente Rivadavia.

En tanto, por la fecha 18 jugarán: Almagro vs Agropecuario, Atlético Rafaela vs Gimnasia (J), Olimpo vs Santamarina, Brown (A) vs Chacarita, Los Andes vs Defensores de Belgrano, Quilmes vs Independiente Rivadavia, Guillermo Brown (PM) vs Instituto, Ferro Carril Oeste vs Mitre (SdE), Nueva Chicago vs Temperley, Platense vs Villa Dálmine, Central Córdoba (SdE) vs Arsenal y Sarmiento (J) vs Deportivo Morón. Queda libre Gimnasia (M).