SUPERLIGA: SE FUE LA 20ª Ayer se completó la 20ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, una jornada que fue claramente favorable para Racing Club (48 puntos), que venció en el clásico de Avellaneda y le sacó tres puntos de ventaja a Defensa y Justicia (45), que perdió el domingo ante Boca Juniors (38) en Florencio Varela. Todos los resultados de esta fecha fueron: Tigre 2-1 Patronato, Lanús 2-0 Rosario Central, Colón 0-1 Banfield, Huracán 1-3 Unión, Godoy Cruz 0-2 Vélez Sarsfield, Belgrano 0-0 San Lorenzo, Independiente 1-3 Racing Club, River Plate 2-1 San Martín (T), Estudiantes (LP) 0-1 Talleres, Atlético Tucumán 0-0 Argentinos Juniors, Defensa y Justicia 0-1 Boca Juniors, Aldosivi 0-0 Gimnasia (LP) y Newells 3-0 San Martín (SJ). Así, ahora manda Racing en soledad con 48 puntos y luego aparecen: 2) Defensa y Justicia, 45 puntos; 3) Boca Juniors, 38 puntos; 4) Atlético Tucumán, 36 puntos; 5) River Plate y Vélez Sarsfield, 33 puntos; 7) Huracán, 32 puntos; 8) Unión, 30 puntos; 9) Independiente y Aldosivi, 29 puntos. SIGALI DE ALTA En el clásico de Avellaneda disputado el sábado por la noche, el campanense Leonardo Sigali debió abandonar la cancha en el primer tiempo producto de un choque de cabezas con Pablo Hernández. Por ello sufrió un traumatismo encefalocraneano y de columna cervical con pérdida transitoria de conocimiento que obligó a su hospitalización. Así, tras pasar una noche en el Sanatorio Los Arcos, el defensor de Racing Club recibió finalmente el alta médica y regresó a su casa. Por este golpe se perderá la revancha frente a Corinthians en Avellaneda correspondiente a la revancha de la serie de primera fase de Copa Sudamericana, mientras que tampoco podrá jugar en el próximo compromiso de Superliga frente a Estudiantes por haber llegado a la quinta amarilla frente a Independiente. El resto de la participación campanense en la 20ª fecha de la Superliga se reduce a Juan Ignacio Mercier, titular en Atlético Tucumán (fue reemplazado a los 32 de la segunda parte). En cambio, Nicolás Blandi quedó en el banco de suplentes de San Lorenzo, mientras que Nazareno Solis no fue convocado anoche en San Martín de San Juan. COPA ARGENTINA El último campeón, Rosario Central, será el encargado de abrir una nueva edición de la Copa Argentina cuando esta noche enfrente a Sol de Mayo de Viedma (Río Negro) en un partido que se disputará desde las 21.10 horas en el estadio Brigadier López de Colón de Santa Fe. El equipo Canalla será dirigido por Paulo Ferrari y Germán Rivarola tras la salida de Edgardo "Patón" Bauza. PRIMERA B METRO La 25ª fecha se cerró con los siguientes resultados: Flandria 2-2 Atlanta, UAI Urquiza 2-1 Tristán Suárez, San Telmo 3-1 Colegiales, Fénix 1-1 Defensores Unidos y All Boys 1-1 J.J. Urquiza. En tanto, hoy se disputarán tres encuentros postergados: Barracas Central vs Deportivo Riestra, San Miguel vs Comunicaciones y Talleres (RE) vs Deportivo Español. Las principales posiciones del campeonato son: 1) Barracas Central, 57 puntos; 2) Estudiantes, 54 puntos; 3) Deportivo Riestra, 46 puntos; 4) Acassuso, 45 puntos; 5) Atlanta, 44 puntos; 6) All Boys, 39 puntos; 7) Flandria, 36 puntos. PRIMERA C Dock Sud (46 puntos) se afirmó como único líder al derrotar 2-0 a Lamadrid el pasado domingo. Aunque hoy pueden volver a acercarse tanto Deportivo Armenio (41), que visita a Sportivo Barracas, como Argentino de Quilmes (41), que juega ante Luján. Esta tarde también se enfrentan Victoriano Arenas vs L.N. Alem.

Breves: Fútbol

