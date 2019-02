"Es mi sueño y el de mi papá", aseguró Si algo caracteriza a los pilotos del zonal es el temperamento y la fe intacta en sus sueños. Esa garra para sacar adelante los proyectos impulsa a los soñadores a pelear contra molinos de viento por ese anhelo que llamamos velocidad. Con solo 24 años, Fernando Benítez, también jugador de fútbol de San Miguel de Zárate, soñó alguna vez con acelerar un chasis de TC Regional y ese sueño está cada vez más cerca. El auto en cuestión se está repasando por completo en el galpón familiar, con asesoramiento de la familia Donamari en el chasis, mientras que la atención de los motores será de Leo Scocozza. "Nunca corrí en nada, pero aprendí el oficio junto a mi papá que trabajó mucho tiempo en atención de chasis, inclusive llegando a trabajar en el TC", revela Fernando de cara al debut. -¿Y cómo se llega a tener este auto? -Por intermedio de la familia Falivene pudimos acceder a este chasis, luego de trabajar mucho tiempo juntos. La familia Donamari es quién nos va a ayudar con el chasis, mientras que los motores son de Leo Scocozza. -Qué lindo momento… -Esto para mí es un sueño que tengo desde muy chiquito y a veces me cuesta creer que se esté por hacer realidad. La pasión por las carreras y los fierros nacieron en casa, desde los pañales, ayudando a papá. -Es alguien muy conocido en el ambiente tuerca y que te va a acompañar -Hoy, lamentablemente, él no puede ver mi debut por un problema en la vista, pero sé que lo va a sentir, que va a vibrar y a vivirlo con la misma intensidad, porque los dos soñamos este momento. Y sé que él está tan feliz como yo de que esto suceda. Hay una gran carga emotiva, un enorme sacrificio de mi familia, de mis amigos y de un montón de gente que apoya este emprendimiento. -¿Van a probar antes? -Esta semana se pone el motor en marcha y vamos a girar en Baradero para conocer las reacciones del auto. Después de ahí se revisa todo y quedará listo para ponerlo en pista -¿Van a la primera carrera en La Plata? -Vamos a debutar con la idea de aprender, pero también con la idea de disfrutar cada momento como si fuera único, porque así es realmente. La idea es estar desde la primera del año -¿Cómo se espera esta carrera? -Con muchas ansias y espero poder hacer una buena carrera, dando todas las vueltas y llegando a la bandera a cuadros. Creo que eso sería un excelente debut. -Tenés un buen equipo, con experiencia: los hermanos Donamari y todo lo que el viejo aporta. -Sí, por ese lado estoy muy tranquilo. Y dejame agradecerle a mi viejo, a toda mi familia, a mis amigos, a las familias Donamari y Falivene, a Leo Scoccoza y a mis sponsors MD Servicios, Candys Lima, Umbrella, Cafe Bar "Che María" Marotta Evolution Group, Salas seguros generales, Peluquería Lucho Carmona, Ferretería La 56 y Polirrubro Güemes. Y allí va el joven piloto de Zárate con todas sus ilusiones a cuestas para comenzar una nueva etapa en su vida deportiva. Quizás ya no gritará un gol ni festejará el mismo, pero ante sensaciones diferentes las va a disfrutar más porque sin darse cuenta ahora en este sueño, su técnico preferido no es otro que su papá.



Automovilismo:

TC Regional; Fernando Benítez debuta en la Clase A con un Chevrolet

