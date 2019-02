La Auténtica Defensa. Edición del martes, 26/feb/2019 Breves: Polideportivas







CIERRE CON DERROTA La Selección Argentina de Básquet cerró anoche su participación en las Eliminatorias Americanas para el Mundial de China 2019 con una derrota por 84 a 83 frente a Estados Unidos como visitante. El encuentro, que definió al líder del Grupo E (ambos conjuntos ya estaban clasificados), se decidió en la última bola gracias a un doble de Hearn para el elenco estadounidense. Por el lado de los dirigidos por Sergio Hernández, los máximos anotadores fueron Lucio Redivo (18 puntos), Facundo Piñero (16) y Marcos Delia (14). El Mundial de China se disputará desde el 31 de agosto al 15 de septiembre. Por América participará Argentina, Estados Unidos, Brasil, Canadá, República Dominicana y Puerto Rico, que anoche obtuvo su pasaje al derrotar 65-61 a Uruguay (debía ganar para clasificar). GANARON LOS LEONES La Selección Argentina Masculina de Hóckey sobre Césped derrotó 4-3 a Holanda en lo que fue su tercer partido de la Pro League organizada por la Federación Internaciol (FIH). Con este resultado, los dirigidos por Germán Orozco suman ahora una victoria, un empate (0-0 con Alemania en el partido que no pudo jugarse el viernes por la tormena) y una derrota en tres presentaciones. Por su parte, las Leonas cayeron 2-1 ante Holanda y sufrieron su primera caída de la misma competencia en la que acumulan un triunfo, dos empates (ambos con bonus logrado en la definición por penales australianos) y una derrota en cuatro presentaciones. DEBUTA "PEQUE" EN ACAPULCO El argentino Diego Schwartzman hará su presentación hoy en el ATP 500 de Acapulco cuando enfrente por la primera ronda al rumano Marius Copil. Este torneo cuenta con el español Rafael Nadal como máximo favorito, mientras que tiene como baja al último campeón, el tandilense Juan Martín Del Potro (decidió no asistir tras su participación en Delray Beach). UNA Y UNA EN SAN PABLO En tanto, en el ATP 250 que se disputa en San Pablo (Brasil), el santiagueño Marco Trungelliti derrotó por 6-4, 3-6 y 7-6 al japonés Taro Daniel y avanzó a la segunda ronda. Distinta fue la suerte del azuleño Federico Delbonis, que perdió 6-4 y 6-4 con el italiano Lorenzo Sonego. En la continuidad de este certamen, Juan Ignacio Londero enfrnetará hoy al italiano Paolo Lorenzi; y Facundo Bagnis se medirá con el español Albert Ramos. TN: FINAL POLÉMICO La primera carrera de la temporada de la Clase 3 del Turismo Nacional terminó en polémica luego del choque que protagonizaron Leonel Pernía (VW Vento) y Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) en la última vuelta, cuando el vigente campeón era el líder de la prueba y encerró al "Patito" contra el paredón, cuando éste aspiraba a arrebatarle la punta. Así, el ganador de esta primera fecha disputada en La Pedrera (Villa Mercedes, provincia de San Luis) fue Fabricio Pezzini (Toyota), quien heredó el triunfo en esa última vuelta. Emanuel Abdala (Toyota) y Javier Pipkin (Chevrolet) completaron el podio. Mientras que la final de la Clase 2 quedó en manos de Agustín Herrera (Renault), quien fue escoltado por Gastón Grasso (Toyota) y Ever Franetovich (Fiat).

