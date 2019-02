Manifestación frente a la UFI 3

Familiares, amigos y vecinos de Luis Ledesma, fallecido en la Unidad Penitenciaria 21, solicitaron que no se cierre la causa en la que su suegra lo acusó de abusar de su cuñada, una menor de 14 años. En paralelo, la UFI 1, investiga su deceso, dado que Ledesma habría sido amenazado por su suegro, un ex agente penitenciario.

La compleja trama que culminó con la muerte de Miguel Ledesma (30) el pasado 1º de febrero cuando se encontraba detenido en la Unidad Penitenciaria 21 de Campana, fue develada por sus familiares a la prensa en la tarde del 15 de febrero, cuando junto a vecinos y amigos del barrio Dallera, decidieron cortar el cruce bajo nivel del puente de Mc Donald’s reclamando justicia.

Así, relataron su versión de los sucesos que tuvieron lugar días atrás, cuando la suegra, Rosana Almua, acusó a Ledesma en la UFI 3, a cargo de la Eleonora Day Arenas, de haber violado a su hija (cuñada del acusado), una menor de 14 años.

"No sólo no detuvieron sin ningún tipo de pruebas, sino que además estaba acordado que si lo trasladaban a un penal, no podía ser a la Unidad 21 porque el padre de mi hermana lo había amenazado. Mi padrastro se llama Sergio Geréz y trabajó muchos años en el Servicio Penitenciario, en la 21 y en la 41 y lo amenazó. Gritó a los 4 vientos que iba a llamar a donde sea, para que a mi marido me lo maten", dijo la esposa de fallecido, Araceli.

EN LA UFI 3

Ayer por la mañana, los familiares de Ledesma utilizaron la misma estrategia que días atrás, pero en esta oportunidad para cortar la calle 9 de julio, frente a la sede de la UFI 3, solicitando ser atendidos.

"El viernes –señaló Ana Rosa, una de las hermanas de Ledesma a La Auténtica Defensa- fuimos a ver si nos entregaban el celular pero lo retenían porque tiene una pericia para junio. Entonces, nosotros queremos que la causa siga abierta y lleven a la nena a Cámara Gesell, porque la que hace la denuncia contra mi hermano fue la madre de la menor y si bien intervino una Asistente Social y una Psicóloga, tenemos entendido que hasta el día de hoy no habló. Queremos que la causa no se cierre, se hagan las pericias y se llegue a la verdad porque mi hermano es inocente. Como no nos atendían, hicimos esto y nos escucharon. No nos recibió Day Arenas en persona, sino una asistente; y se labró un acta donde dejamos por escrito nuestras inquietudes, dejando constancia que el DNI no aparece. Ahora creemos que lo puede tener la DDI de Campana. Si es así, no sabemos para qué o por qué lo retiene".

AMENAZA Y SOSPECHAS

En paralelo, otra causa vinculada a Ledesma tiene lugar en la UFI 1, a cargo de Mabel Amoretti, donde se investiga la muerte de Ledesma. "Nosotros - señaló la hermana de Ledesma- no creemos que él se haya ahorcado. El viernes primero de febrero nos llamaron para decirnos que se había suicidado y al otro día vamos a reconocer el cuerpo a la morgue pero no nos dejan entrar. Luchamos para que nos den el cuerpo, nos presentamos el lunes en la UFI 1 para que nos muestren lo que tienen: la declaración de dos o tres del Pabellón 1 de la Unidad 21 que se ingresa por Comisaría; y nosotros vamos a la UFI con fotos que le sacamos a mi hermano en el cajón. Lo vimos golpeado en la cabeza, magullones en los nudillos, tiene marcas en las manos como si lo hubiesen tenido agarrado… y la marca en el cuello por el supuesto suicidio, al otro día de la autopsia no se ve. La autopsia llegó el martes pasado y dice que él se suicidó. Pero nosotros no creemos eso porque él tenía amenazas previas del padre de la menor, que trabajó varios años en la Unidad Penitenciaria 21 y en la 41 de Campana. Dijo que iba a llamar a gente de ahí para que se encarguen de él. Incluso consta en la causa que mi hermano manifestó estar amenazado y no podía ser detenido en Campana. Sin embargo, lo llevaron a la 21 igual. Al tercer día de estar detenido, apareció muerto".