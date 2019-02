Pan y Rosas llama a realizar un paro de mujeres el próximo 8M

Es para protestar contra las políticas de Macri y el FMI que, aseguran, profundizan la desigualdad de las mujeres trabajadoras. La agrupación Pan y Rosas emitió un comunicado de prensa en el que sienta posición frente al próximo Día Internacional de la Mujer a celebrarse el próximo 8 de marzo, para el que llama a un "paro" con "las trabajadoras al frente". "El imperialismo de Trump avanza en la región y lo hace como un enemigo de los derechos de las mujeres, los movimientos LGTB y sobre todo de las y los trabajadores. En Argentina la injerencia del imperialismo es por medio del FMI que a través de la deuda externa nos impone un saqueo nacional. Eso es el ajuste, con cientos de miles de despidos, tarifazos, inflación, recortes a salud, educación y planes sociales. Esto solo puede ser posible por la tregua que dan las conducciones sindicales de la CGT y las CTAs, que solo les importa llegar al 2019 y no se proponen derrotar el ajuste", fustigaron desde Pan y Rosas. "Tanto Macri como todas las variantes de oposición peronista se proponen cumplir con el acuerdo de coloniaje del FMI. Hasta el kirchnerista Kicillof se reunió con Lagarde, mostrándose como una variable potable ante los saqueadores. En esta situación, nosotras no nos resignamos y planteamos que no hay que pagar esa deuda fraudulenta y que necesitamos esa plata para salud, educación y trabajo. Tampoco nos resignamos a que la pelea por un derecho tan elemental, como el aborto legal para evitar las muertes de 300 mujeres al año por los abortos clandestinos, quede en manos de quienes quieren hacer acuerdos electorales con representantes de la Iglesia evangélica como CFK, o con el Papa Francisco, como ya anunció Juan Grabois", añadieron. Las mujeres de la izquierda manifestaron que en las fábricas se las condena "a los peores trabajos, con sueldos más bajos y tareas repetitivas" que llevan "a lesiones irreversibles". Denunciaron también que "en la zona de Zárate y Campana, la crisis golpea a las mujeres trabajadoras, con suspensiones y retiros voluntarios como en la fábrica Honda, altos ritmos productivos en Atma, contratos precarizados en Siderca, salarios a la baja para las docentes y auxiliares, y una creciente precarización de jóvenes en el sector gastronómico del que tanto se enorgullecen Caffaro y Abella: muchas de las mujeres que trabajan en bares, restaurantes y pubs, cobran sólo $45 la hora, están en negro y no tienen derecho ni al descanso". "Esto es lo que quiere profundizar el FMI, y el gobierno con una reforma laboral a la medida de todos los empresarios. Las docentes trabajamos dos y hasta tres cargos, viajamos de una escuela a otra con el transporte cada vez más caro y los tarifazos. Trabajamos en escuelas-Cromagnon, donde las condiciones edilicias perjudican nuestra salud y la de les alumnes, llegando al extremo del crimen social de Moreno", aseguraron. Por eso, y con el objetivo de "potenciar y desarrollar" las fuerzas de la izquierda, Pan y Rosas llama a "poner en pie comisiones de mujeres en los lugares de trabajo y estudio", como harán las estudiantes del Instituto 15 este viernes a las 18hs. "Marcharemos en Campana con Pan y Rosas y el Frente de Izquierda, y también en Capital, junto a las trabajadoras de Madygraf, Siam, Coca Cola, las trabajadoras domésticas del Nordelta, las mujeres de FATE, docentes, ferroviarias, trabajadoras de la alimentación y cientos de estudiantes de las principales universidades, terciarios y escuelas secundarias", adelantaron. "¡Por el derecho al aborto legal seguro y gratuito! ¡Educación sexual para decidir! ¡Para enfrentar el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI que golpea más fuerte a las mujeres trabajadoras! ¡Separación de la Iglesia y el Estado! ¡Que nadie decida por nosotras!", finaliza el comunicado, firmado también por la agrupación docente "La Marrón" del gremio Suteba, la agrupación Contraimagen de la Escuela de Arte y En Clave Roja de la Unlu Sede Campana.

La agrupación adelantó que se movilizará en Capital pero también en la ciudad. EL MOVIMIENTO DE MUJERES SIGUE SIENDO UN ACTOR POLÍTICO INELUDIBLE Las protestas encendidas por la lucha contra la violencia machista y contra el acoso, por la igualdad de derechos (donde son negados y en defensa de aquellos que están bajo ataque) inundaron las calles de muchas ciudades del mundo. Así el feminismo y el movimiento de mujeres actúan, de varias formas, como un altavoz del descontento que existe con una sociedad en crisis económica y social hace años. Algo similar sucede cuando los partidos de la ultraderecha hacen bandera de la misoginia, la homofobia y la transfobia, En el machismo, la homofobia, la violencia contra las mujeres, las democracias muestran su peor rostro, y los recortes en programas sociales relacionados con derechos conquistados con la movilización (como salud reproductiva, aborto legal, lucha contra la violencia, entre otros) deja en evidencia la voluntad de los gobiernos, desde la derecha hasta los supuestos progresismos o variantes "menos malas", de sacrificar todo lo que sea necesario para mantener los privilegios de una clase minoritaria que vive del trabajo de la mayoría, y se beneficia sin remordimientos de la opresión de millones de personas. En países como Bolivia, Uruguay y Costa Rica, el 8 de marzo será una oportunidad para demostrar la vigencia de los reclamos del movimiento de mujeres. En Bolivia, se preparan dos acciones centrales: en la ciudad de El Alto y en la ciudad de La Paz. Las reivindicaciones que encabezarán las marchas se concentran en los derechos de las mujeres trabajadoras e indígenas y la lucha contra la violencia machista y patriarcal. En Uruguay funciona hace algunas semanas, la Coordinadora de Feminismos del Uruguay así como también Asambleas de Mujeres Lesbianas y Trans, que se prepara para una gran manifestación y discute cómo hacer efectivo el paro, porque en años anteriores aunque la central PIT-CNT convocó al paro de 24 horas solo organizó paros parciales en algunos lugares.

Pan y Rosas llama a realizar un paro de mujeres el próximo 8M

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: