El Centro de Empleados de Comercio entrega kits escolares

Son para los afiliados con hijos escolarizados hasta el secundario. Se pueden retirar hasta el viernes en la sede de la calle 25 de Mayo. La situación en Carrefour sería estable. "Este año es un poco diferente porque no entregamos guardapolvos, ya que la mayoría de los chicos ya no los utilizan. Por esa razón agregamos mochilas tanto para los chicos en Nivel Inicial como en Primario. Además, entregamos útiles hasta los 17 años, o sea que incluimos a los del Secundario debido a la difícil situación económica que pasamos todos", señaló el titular del Centro de Empleados de Comercio de Campana, Luis Juárez. En total se trata de 650 kits, divididos en 4 categorías: Nivel Inicial, Primario de primero a tercer grado; Primario de cuarto a sexto; y Secundario hasta 17 años. Los mismos se comenzaron a distribuir ayer y los afiliados tienen tiempo hasta el próximo viernes hasta las 16 para retirarlos en la sede de la calle 25 de Mayo. El lugar dispuesto en una de las salas de reuniones del primer piso que, como todos los años, cuenta con otra simpática ilustración de Simón Yedro. 15 VOLUNTARIOS En abril pasado, Carrefour firmó un acuerdo con el sindicato de Comercio y el Ministerio de Trabajo de la Nación por el cual la firma de capitales franceses ofrecería retiros voluntarios pagando el 150% de la indemnización correspondiente, además de negociar recortes del 50% en los aportes patronales, y una quita en los adicionales previstos en el convenio con los trabajadores. "Hace poco –señaló Juárez sobre el tema- estuve hablando sobre el tema Carrefour y supuestamente ya cumplieron con el objetivo de redefinir sus planteles de gente y ya se terminó con la etapa de retiros voluntarios. En Campana, la reducción de puestos de trabajo es de alrededor de 15, de un total de 250 entre los dos supermercados: el de avenida Mitre y el de la colectora. Ellos aducían que estaban en crisis y que no tenían ventas. A todos les bajó la actividad, y tal vez ellos no vendían lo que querían vender, lo que es otra cosa. Es un problema general, no puntual de Carrefuour en particular. Pero parece que ya no están pensando en sacar más gente porque no pueden achicar más: si no hay gente, no pueden atender al público como corresponde y los clientes se van a donde lo atiendan mejor". Consultado sobre la situación del comercio en la ciudad comentó, Juárez comentó: "Todos sabemos que al haber poco trabajo, hay poco consumo. La gente no compra, se mide. Los comercios están con lo justo y los empleadores hacen malabares para mantener a sus empleados. También sabemos que Campana es una zona privilegiada al tener tanta industria y no se nota tanto la crisis como en otras regiones de la provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. En ese sentido, y a pesar de la crisis, nosotros hoy todavía sostenemos nuestra masa promedio de afiliados".

“Incluimos a los del Secundario debido a la difícil situación económica que pasamos todos", señaló Luis Juárez.





Como todos los años, el lugar de entrega cuenta con otra simpática ilustración de Simón Yedro.



El Centro de Empleados de Comercio entrega kits escolares

