Buscando fortalecer el aprendizaje, arrancó el "Proyecto Matemática"

Es una iniciativa de Tenaris, la Escuela Técnica Roberto Rocca y Ternium con eje en el desarrollo de guías de trabajo, la capacitación docente y su acompañamiento a lo largo del año. Participan 11 escuelas de Campana, Zárate, San Nicolás y Ramallo. Las primeras tres jornadas de formación reunieron a 45 docentes. El Proyecto Matemática, una iniciativa de Tenaris, la Escuela Técnica Roberto Rocca y Ternium para fortalecer la enseñanza de esa disciplina en 11 escuelas de sus comunidades, comenzó con un encuentro de formación de tres jornadas en San Nicolás del que participaron 45 docentes de 11 establecimientos educativos. El programa apunta a un abordaje de las matemáticas desde una perspectiva lúdica, lógica y argumentativa, brindando a los docentes herramientas y propuestas concretas replicables en el aula. Proyecto Matemática concentrará en 2019 sus esfuerzos en el primer año del secundario técnico de las escuelas EET 1, EET 2, Dante Alighieri y Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) de Campana; y en la EET 2 y EET 4 de Zárate. También participan establecimientos de San Nicolás y Ramallo. Sandra Pagliaricci, docente de la ETRR, cuenta que "los proyectos colaborativos requieren no sólo enseñar matemática sino habilidades y estrategias para hacerlos competentes en la toma de decisiones, la evaluación de hipótesis y el pensamiento lógico. La matemática abre campos y otro tipo de pensamiento en los chicos. Por eso, vivenciar las prácticas aquí en el taller antes de llevarlas al aula es fundamental para nosotros". Mientras tanto, Fabiana Álvarez, de la ET 4 de Zárate, comparte la satisfacción: "tenemos que salir a las aulas a captar el interés de los chicos, pero para eso es preciso modificar estrategias y adaptarnos a nuevas dinámicas de trabajo. Este año vamos a emparentar cada vez más la matemática con el taller, adecuar los aprendizajes prácticos a la teoría y que los chicos vean la conexión. Esa es su forma de ver el mundo y nosotros tenemos que tener la cabeza abierta a su necesidad". El proyecto tiene tres ejes: desarrollo de guías de trabajo, la capacitación a docentes (que comenzó con estas jornadas y se extenderá durante todo el año) y su acompañamiento efectivo a lo largo del ciclo lectivo. Para este último eje, fueron elegidos cuatro formadores, uno asignado a cada comunidad, para que estén cerca de los profesores, visiten las aulas y los acompañen durante todo el año. Gloria Salinas, docente de la ET 1 de Campana, manifestó: "la propuesta es excelente, ya quiero implementar las actividades lúdicas para atraer la atención de los chicos. Que comiencen a intercambiar ideas más allá de los resultados. Conectar con la pasión es el objetivo y de aquí me voy con un montón de herramientas".

Comenzó la capacitación inicial para docentes, coordinadores de área y autoridades educativas de Campana, Zárate, San Nicolás y Ramallo. #Educación #Matemática pic.twitter.com/gga7InhlVx — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) 21 de febrero de 2019 El programa está orientado a más de 1300 alumnos y 100 docentes de 11 escuelas a lo largo del 2019. — E.T. Roberto Rocca (@etrrar) 21 de febrero de 2019

