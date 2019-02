Estimados: hace 4 semanas escribí a este diario solicitando medidas urgentes para la bajada de Panamericana al Arco, a raíz de un incidente que protagonizó una de mis hijas donde solo de milagro pudo escapar de lo que hubiese sido un gravísimo accidente. En esta oportunidad quiero agradecer a las personas quienes por su intervención han dado solución a un punto de accidente seguro, mejorando así la Seguridad Vial de nuestra comunidad. Al señor Fernando Andrioli, pues se ocupó especialmente del tema mucho más allá de la mera publicación de mi nota; al Director General de Tránsito y Transporte señor Alejandro Barja por la inmediata recepción del tema y buscar una rápida implementación; y al señor intendente Sebastián Abella quién personalmente me aseguró que cerrarían la bajada de Colectora Norte y Colón, y fue cumplido. Uds. hacen de Campana una mejor comunidad. ¡Gracias! Gustavo Karnincic DNI 14850731

A partir de gestiones realizadas por el intendente @SebaAbella se cerró la bajada de Panamericana hacia el arco, zona de numerosos accidentes pic.twitter.com/C2ZSxXNHrs — MunicipalidadCampana (@campanagov) 26 de febrero de 2019 #LocalesInformaciónGeneral Señalizan la bajada del ex parador "El Cacique": Hace un mes, un auto ingresó a toda velocidad y en contramano por la bajada de la Ruta 9 a la altura de la vieja estación de servicio y el ex parador "El Cacique"… https://t.co/rdyKxzc7Cy | CampanaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 23 de febrero de 2019 #LocalesPolicialesSociedad De milagro no hubo un accidente múltiple en Panamericana: Un auto ingresó en contramano por la bajada de la Ruta 9 a la altura de la vieja estación de servicio y el ex parador "El Cacique" de colectora norte y… https://t.co/gtpyF85aLD | Campana — La Autentica Defensa (@LADdigital) 24 de enero de 2019

Correo de Lectores

Por Gustavo Karnincic

