RECLAMO El presidente Mauricio Macri escuchó ayer un enfático reclamo de un trabajador durante una visita que realizó a una obra porteña, en el que un obrero le pidió que "por favor, haga algo, no importa el Gobierno pasado". Mientras saludaba a un grupo de operarios con sus respectivos cascos amarillos, uno de ellos se adelantó y le dijo: "Por favor haga algo por la gente que lo votamos. Con respeto, ¿qué me importa el Gobierno pasado?" "Haga algo ahora. Soy laburante. Todos los días me levanto temprano... tratemos de hacer rápido las cosas, cada vez estamos peor", señaló el trabajador, según quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales. AUMENTO DE GAS Las empresas distribuidoras de gas pidieron ayer al Gobierno autorización para elevar hasta un 35,6% las tarifas de gas para los usuarios residenciales, comerciales e industriales, para garantizar la "sustentabilidad del servicio". La compañía Metrogas, que brinda el servicio a unos 2,4 millones de usuarios en la zona metropolitana de Buenos Aires, pidió que las tarifas suban 32%, para recuperar la rentabilidad perdida desde el 1 de octubre a consecuencia de la inflación. Funcionarios, empresarios y representantes de consumidores participaban este martes de una audiencia pública en la que se definirá el nuevo esquema de suba semestral de las tarifas de gas de acuerdo a la inflación que publicado el Indec. CFK - SOLÁ La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex gobernador Felipe Solá mantuvieron un encuentro en el departamento de la senadora en la ciudad de Buenos Aires para conversar sobre la estrategia de cara a las elecciones de este año. "Le pedí a Cristina una reunión porque es la dirigente de la oposición con mayor peso político electoral y necesitamos decirle a la sociedad cuál es la agenda de la unidad", manifestó Solá, presidente del bloque Red por Argentina y precandidato presidencial peronista. CORTE SUPREMA La Corte Suprema de Justicia estableció ayer la agenda de casos que resolverá durante este 2019, entre los que se destacan el reajuste a los jubilados y si corresponde que paguen ganancias, la re-reelección de La Rioja y si es legal que los familiares de funcionarios se puedan acoger al blanqueo de capitales. El listado de temas a tratar fue consensuado luego del encuentro que tuvo este martes el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, con el resto de los integrantes del cuerpo, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, y de cara a lo que será un año electoral. DOCENTES El secretario general de la Unión de Docentes de Buenos Aires (Udocba), Miguel Díaz, advirtió ayer martes que si el Gobierno provincial no otorga a los maestros una compensación salarial del 15,6% por la pérdida de poder adquisitivo durante 2018, "las clases no van a comenzar" el 6 de marzo próximo. "Nosotros reclamamos por la recuperación del salario del año pasado y una oferta de al menos 30% para este año, más cláusula gatillo. Sin todo eso, las clases no van a comenzar y se va a desatar una situación grave, con medidas de fuerza", aseguró el sindicalista.

