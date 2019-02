Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del miércoles, 27/feb/2019. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del miércoles, 27/feb/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Breves: Noticias de Actualidad Violencia de género: Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Violencia de género:







La Secretaría de Derechos Humanos presentó el Programa de Tobilleras Electrónicas Duales a 16 municipios de la provincia para proteger a las mujeres que se encuentren en situación de violencia. En el acto se realizó la entrega de 60 dispositivos, que permitirán la supervisión en tiempo real de las víctimas y sus agresores. A partir un convenio entre el Ministerio de Justicia de Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, surgió éste Programa, implementado a través del Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual y el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que no sólo evita acercamientos, sino también, supervisa el efectivo cumplimiento de las medidas judiciales, como una restricción perimetral. Este sistema dual tiene eficacia preventiva, ya que permite geoposicionar al potencial agresor y saber si éste se encuentra cerca del límite de acercamiento. En el caso de que sea vulnerado, se interviene inmediatamente. De ésta manera, se releva del control del dispositivo a la víctima (a diferencia de otros dispositivos como el botón antipánico), y centra el monitoreo en el posible atacante. Durante el año 2018 se realizó una prueba piloto en el municipio de San Martín, con resultados positivos, ya que en todos los casos incorporados al programa se logró la protección de las mujeres y sus hijos. "La iniciativa se realiza en forma articulada con el Servicio Penitenciario, que define mediante un protocolo los casos en que se usa, y realiza el monitoreo de la pareja; se imple-mentará a través del juzgado, y se derivará a las áreas de género municipales. Esto posibilitará que no haya dudas ni reclamos en cuanto a la notificación. Una vez que se incumplió, el agresor va detenido, ésta medida es una última instancia", explicó la presidenta del Instituto de Género y Diversidad Sexual, Agustina Ayllón. Los dispositivos fueron provistos por el gobierno nacional, en el marco del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Las tobilleras electrónicas actúan como una medida de protección complementaria a las medidas cautelares en situaciones donde hay un alto riesgo de vida, se adjudica por orden judicial y contempla la prohibición de acercamiento controlada electrónicamente. "Me parece excelente la iniciativa, y es la primera vez que trabajan la Provincia, Nación y los municipios juntos, y me parece excepcional", señaló la directora de políticas de Género y Diversidad Sexual de Morón, Liliana Romero. En tanto, su par de Tandil, Andrea Rossetti, aseguró que es una iniciativa superadora para los casos de mayor riesgo. El sistema refuerza la protección a la mujer, y nos parece fundamental para un cambio de paradigma porque pone la mirada en el agresor". En este sentido, el sistema permite al Estado asumir un rol proactivo a la hora de proteger de forma efectiva a las víctimas de la violencia de género, favorece el control de la medida, genera pruebas judiciales ante los incumplimientos, y mejora la calidad de vida de las mujeres.

La presidenta del Instituto de Género y Diversidad Sexual, Agustina Ayllón, y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, Francisco Mones Ruiz.



Violencia de género:

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: