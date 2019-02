COPA REPROGRAMADA Ayer se conoció que fue reprogramado el debut de Villa Dálmine en la Copa Argentina 2019: el encuentro frente a San Martín de San Juan que inicialmente se había pautado para el martes 12 de marzo fue retrasado una semana y finalmente se jugaría el miércoles 20 de marzo, siempre en el estadio Alfredo Beranger de Temperley y con horario a confirmar. El plantel volvió ayer al trabajo dividido en dos grupos. Los titulares hicieron ejercicios físicos, mientras que los suplentes le ganaron 4-0 un amistoso a La Catedral de Hurlingham. En tanto, Fabricio Llobet será el árbitro el domingo en Vicente López. Luego del triunfo del sábado sobre Almagro por 2-0 en una cancha muy pesada, el cuerpo técnico de Villa Dálmine licenció por 48 horas a los jugadores, teniendo en cuenta el gran esfuerzo realizado y que el próximo compromiso frente a Platense será el domingo a las 19 horas. Así, el plantel regresó ayer a los entrenamientos en el predio Héctor Fillopski de divisiones juveniles y lo hizo dividido en dos grupos: los titulares en la victoria sobre el Tricolor hicieron diferentes trabajos físicos y de coordinación; mientras que los suplentes disputaron un amistoso frente a La Catedral de Hurlingham, equipo que ha sabido ser rival de elencos campanenses tanto en la Copa Federación Norte como en el extinto Torneo Federal C. El encuentro se dividió en dos tiempos de 35 minutos y favoreció al Violeta, que se impuso 4-0 con goles de Fabricio Brener (2), Germán Lesman y David Gallardo. La formación que dispuso Walter Otta para este amistoso fue con Juan Ignacio Dobboletta; Agustín Bellone, Marcelo Tinari, Cristian González, Nahuel Yaqué; Fabricio Brener, Federico Recalde, Renzo Spinaci, Francisco Nouet; David Gallardo y Germán Lesman. ÁRBITRO CONFIRMADO. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció ayer que Fabricio Llobet será el árbitro del encuentro que Villa Dálmine disputará el domingo frente a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López por la 18ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional (el partido comenzará a las 19 horas y será transmitido por DirecTV Sports). Los antecedentes del Violeta con este referee no son positivos: en cuatro partidos, todos como visitante, ha cosechado apenas una victoria (frente a Almagro, 2-1 en julio de 2017) y sufrido tres derrotas (0-5 con Santamarina en julio de 2017; 0-2 con Atlético Rafaela en mayo de 2018; y 1-2 con Independiente Rivadavia de Mendoza en octubre de 2018).

GERMAN LESMAN CONVIRTIÓ UNO DE LOS GOLES EN EL AMISTOSO FRENTE A LA CATEDRAL DE HURLINGHAM NACIONAL B – FECHA 18 VIERNES - 17.00 horas: Almagro vs Agropecuario / Sebastián Mastrángelo - 21.00 horas: Atlético Rafaela vs Gimnasia (J) / Ramiro López SÁBADO - 17.00 horas: Olimpo vs Santamarina / Nazareno Arasa - 17.00 horas: Brown (A) vs Chacarita / Germán Bermúdez - 17.00 horas: Los Andes vs Def. de Belgrano / Américo Monsalvo - 19.05 horas: Quilmes vs Indep. Rivadavia / Hector Paletta DOMINGO - 17.00 horas: Gmo Brown (PM) vs Instituto / Luis Lobo Medina - 17.00 horas: Ferro Carril Oeste vs Mitre (SdE) / Gerardo Méndez Cedro - 17.05 horas: Nueva Chicago vs Temperley / Maximiliano Ramírez - 19.00 horas: Platense vs Villa Dálmine / Fabricio Llobet - 22.00 horas: Central Córdoba (SdE) vs Arsenal / Bruno Bocca LUNES - 21.05 horas: Sarmiento vs Deportivo Morón / Julio Barraza LIBRE: Gimnasia de Mendoza. #FútbolProfesional | ¡Programación confirmada! Por la 18° Fecha, Villa Dálmine visitará a Platense el domingo 03/03 desde las 19 horas. El árbitro de este partido será Fabricio Llobet. #VamosViola pic.twitter.com/y5twXu3Yrm — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 27 de febrero de 2019

Primera B Nacional:

Villa Dálmine retomó los entrenamientos de cara a su choque con Platense

