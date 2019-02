TERMINÓ LA FECHA 19 Ayer martes culminó la 19ª fecha del campeonato de la Primera D con el empate entre Argentino de Merlo y Defensores de Cambaceres por 1 a 1 en Merlo Norte. De esta manera, el líder del campeonato llegó a los 37 puntos y cuenta con seis unidades de ventaja sobre su escolta, Argentino de Rosario, que suma 31. Por su parte, el Rojo de Ensenada sigue anteúltimo con apenas 15 puntos. El entrenador de Puerto Nuevo destacó "el esfuerzo" de los jugadores para sacar adelante el partido con Yupanqui. Y ya piensa en cómo "rearmar el rompecabezas" dadas las bajas que tendrá para visitar el viernes a Lugano por la 20ª fecha. "Los muchachos están en el vestuario y prácticamente no pueden celebrar este gran triunfo del cansancio que tienen". Con esas palabras, el DT de Puerto Nuevo, Carlos Pereyra, graficaba el esfuerzo realizado por los jugadores Auriazules en la victoria del pasado domingo sobre Yupanqui en el estadio Carlos Rubén Vallejos. "Estos partidos son muy difíciles y mucho más cuando te quedás con un jugador menos tan temprano (NdR: Carlos Tapia fue expulsado a los 13 minutos). Tenemos que felicitar a los muchachos por el gran esfuerzo que hicieron, que demostraron. Sabemos que con actitud se puede todo. Hoy, con actitud y concentración los muchachos dieron más del cien por ciento y es por ello que nos quedamos con este gran triunfo", señaló "Jetín" instantes después del pitazo final de Tomás Duilio. Con los tres puntos, Puerto Nuevo escaló hasta la quinta posición y tomó mayor margen en la búsqueda de asegurar un lugar en el Reducido por el segundo ascenso a Primera C. "Nosotros tenemos que seguir dentro de la zona de clasificación al Reducido. Nuestro objetivo es no salir de ese lugar. Y la única forma en la que vamos a conseguir eso es jugando de esta manera, con esta actitud", remarcó el entrenador Portuario. Y después de ese gran esfuerzo realizado frente a Yupanqui, el plantel Auriazul está transitando una semana corta, porque este viernes desde las 17 horas enfrentará como visitante a Lugano por la 20ª fecha de este campeonato de la Primera D (el árbitro será Guido Mascheroni). En ese sentido, el cuerpo técnico tendrá también mucho trabajo a resolver rápidamente, porque a la baja de Santiago Correa (expulsado frente a Defensores de Cambaceres) se suman ahora las de Carlos Tapia (expulsado y, además, lesionado), Kevin Redondo (también vio la roja ante Yupanqui) y Nahuel Banegas (llegó a la quinta tarjeta amarilla). "Habrá que rearmar el rompecabezas", admitió Pereyra de cara al choque con Lugano. En ese aspecto, Gonzalo Leizza podría regresar a la titularidad en la última línea; Eliseo Aguirre asomaría como el reemplazante de Redondo en el centro de la cancha; mientras que para suplantar a Tapia surgen diferentes opciones (Marcelo González, Tomás Fumeau y Agustín Monteleone son algunas de ellas). Mientras tanto, el cuerpo técnico también espera por la evolución de Nicolás Colombano, quien sufrió un desgarro durante la pretemporada y se resintió antes de la reanudación del campeonato.



KEVIN REDONDO HIZO UN GRAN PARTIDO CONTRA YUPANQUI, PERO SE PERDERÁ EL ENCUENTRO DEL VIERNES FRENTE A LUGANO POR LA EXPULSIÓN SUFRIDA EN EL FINAL. PRIMERA D – FECHA 20 VIERNES - 17.00 horas: Lugano vs Puerto Nuevo / Guido Mascheroni - 17.00 horas: Muñiz vs Deportivo Paraguayo / Lucas Ozuna - 17.00 horas: Atlas vs Centro Español / Tomás Duilio SÁBADO - 17.00 horas: Central Ballester vs Claypole / Matías Lacaze DOMINGO - 17.00 horas: Liniers vs Argentino (R) / Felipe Viola LUNES - 17.00 horas: Cambaceres vs Juventud Unida / Jonathan De Oto MARTES - 17.00 horas: Yupanqui vs Argentino (M) / Edgardo Kopanchuk

Pereyra; "Con actitud se puede todo"

