El partido, programado para el sábado, se suspendió por las malas condiciones climáticas. Por la tercera fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la AFA, las chichas de Puerto Nuevo no pudieron jugar frente a Banfield. El partido estaba programado para el sábado a las 17 horas en el estadio Carlos Vallejos, pero debió ser suspendido por las fuertes lluvias que afectaron a la región entre viernes y sábado. Fue el único de los cinco cotejos de esta tercera fecha que debió suspenderse. Los restantes cuatro se disputaron y confirmaron la tendencia que viene mostrando esta Zona Campeonato, que tiene a Gimnasia y Esgrima de La Plata, Real Pilar y SATSAID con puntaje perfecto y ya alejados en la tabla de posiciones de los demás equipos. En esta tercera fecha, Real Pilar goleó 5-0 a Lima FC como local; SATSAID superó 4-0 como local a All Boys; mientras que las Triperas le ganaron ajustadamente por 2-1 a Luján como visitantes. En tanto, Comunicaciones venció 4-2 a Deportivo Español y sumó sus primeros tres puntos. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Gimnasia (LP), Real Pilar y SATSAID, 9 puntos; 4) Banfield (-1), Luján y Comunicaciones, 3 puntos; 7) Lima, Puerto Nuevo (-1) y Deportivo Español, 1 punto; 10) All Boys, sin puntos. Por la cuarta fecha de esta Zona Campeonato, las Portuarias visitarán a All Boys y además jugarán: SATSAID vs Real Pilar, Banfield vs Comunicaciones, Deportivo Español vs Luján y Gimnasia (LP) vs Lima FC.

EN LA PRÓXIMA FECHA, LAS AURIAZULES VISITARÁN ALL BOYS.



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo no pudieron jugar ante Banfield

