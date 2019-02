Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 27/feb/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 27/feb/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

COPA LIBERTADORES Talleres de Córdoba buscará esta noche su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019 cuando enfrente como visitante a Palestino de Chile en la revancha de la serie correspondiente a la tercera y última fase previa. En la ida, el equipo argentino no pudo sacar diferencias como local: igualó 2-2 en el Mario Alberto Kempes. Además, hoy jugarán Atletico Mineiro (2) vs Defensor Sporting (0), mientras anoche, al cierre de esta edición, Melgar de Perú y Caracas de Venezuela definían quién avanzaba al Grupo F (en el que espera San Lorenzo). En tanto, mañana jueves, Libertad de Paraguay (donde juega el campanense Adrián Martínez) intentará defender el 1-0 conseguido como local frente a Atlético Nacional en Medellín. COPA SUDAMERICANA Esta noche, desde las 21.30 horas, Racing Club recibirá la visita de Corinthians de Brasil por el partido revancha de la primera fase de la Copa Sudamericana. En el encuentro de ida, disputado el pasado jueves 14, La Academia igualó 1-1 como visitante con gol de Andrés Ríos. Y para el compromiso de esta noche, Eduardo "Chacho" Coudet, quien dispondría una alineación con varios suplentes, no podrá contar con el defensor campanense Leonardo Sigali, quien el pasado sábado debió ser hospitalizado por un choque de cabezas que protagonizó en el clásico frente a Independiente. COPA ARGENTINA Por los 32vos de Final, Banfield enfrentará esta tarde a Juventud Unida de Gualeguaychú en un encuentro que se disputará desde las 17.10 horas en el estadio de Quilmes (televisa TyC Sports). En tanto, anoche, al cierre de esta edición, Rosario Central (último campeón) se medía con Sol de Mayo de Viedma en cancha de Colón. COPA DEL REY Esta tarde, desde las 17.00 (hora argentina), Real Madrid recibirá al Barcelona en el estadio Santiago Bernabeu por la revancha de las semifinales de la Copa del Rey. En el partido de ida, jugado en el Camp Nou, igualaron 1-1. PRIMERA B METRO Barracas Central dio otro paso importante hacia la Primera B Nacional al superar ayer por 1-0 a Deportivo Riestra en un encuentro postergado de la 11ª fecha de la Primera B Metropolitana. Así, el Guapo consiguió su 13ª victoria consecutiva y estiró a 23 partidos su invicto actual, lo que le permite ser líder del campeonato con 60 puntos, a 16 de distancia del quinto, que es Atlanta con 44 unidades (en esta temporada ascienden cuatro equipos de manera directa) Ayer, además, Talleres de Remedios de Escalada igualó 1-1 con Deportivo Español en un cotejo postergado de la 20ª fecha; mientras que San Miguel empató 1-1 frente a Comunicaciones en un juego pendiente de la 15ª fecha. PRIMERA C Ayer, en el cierre de la 25ª fecha, Argentino de Quilmes (44 puntos) derrotó 1-0 como visitante a Luján (29) y de esa manera quedó como único escolta del líder Dock Sud (46). El que no pudo imitarlo fue Deportivo Armenio (41), que cayó 1-0 en su visita al colista Sportivo Barracas (19). En tanto, Victoriano Arenas (37) venció 1-0 como local a L.N. Alem (33).

