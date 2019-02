Campana maneja una alta tasa de inclusión en sus escuelas

El martes se realizó en la Escuela Normal una muestra distrital sobre la modalidad. Autoridades municipales estuvieron presentes. Laura Valla, Inspectora en Educación Especial para Escobar y Campana, aseguró que a nivel local la tasa inclusiva es alta. Campana fue sede de la 1º Muestra distrital educación inclusiva de estudiantes en situación de discapacidad. La actividad que se desarrolló en la Escuela Normal contó con la participación de equipos directivos y de orientación escolar y docentes a cargo de alumnos incluidos. Esta jornada fue planificada y puesta en marcha por los equipos trans-disciplinarios de las escuelas y centros de educación especial del distrito de Campana. Estuvieron acompañando la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, y la subsecretaria de Políticas Integrales de Cultura y Educación, Nelda García; y contó con la presencia de Marcela Pérez, Sub Directora de Educación Especial de la Provincia de Buenos Aires. "Aquí se hizo un gran trabajo. Este es importante espacio para que docentes de todos los niveles y modalidades obtengan aportes normativos y pedagógicos para fortalecer las trayectorias educativas de los estudiantes en situación de discapacidad con dispositivos de inclusión", destacó Schvartz al tiempo que felicitó a los organizadores. Durante la jornada se presentaron talleres con orientaciones curricu-lares, configuraciones didácticas y de apoyo para estudiantes en situación de discapacidad intelectual, motora, visual, auditiva o emocional en el nivel inicial, primario y secundario. Asimismo, se abordaron contenidos de los diseños curricu-lares y la atención temprana de la infancia. "Nos pareció importante estar – comentó la Sub Directora Pérez- no sólo por la temática sino también en lo que involucra al distrito en cuanto a los niveles y modalidades. A las docentes las percibí muy abiertas a la temática de la inclusión, vi que se quedaron y recorrieron los salones, preguntaban, sacaban fotos, intercam-biaban información con las docentes de Educación Especial, tomaban nota… me pareció un encuentro muy valioso. No tengo información de nada similar en la provincia a nivel distrital. Si hay encuentros donde se socializa información y de experiencias; pero no como tuvo lugar acá que se mostró como se plasma lo que está escrito en la práctica, en términos de recursos y de estrategias. Hay que considerar que la educación inclusiva es una construcción complicada, sobre todo a la hora de concretar apoyos, de ver qué es viable y con qué se hace, de ensamblarnos, tener presencia, difusión, saber quiénes somos y que cuentan con nosotros desde temprana edad". Consultada al respecto, la inspectora de educación especial para Escobar y Campana, Laura Valla, señaló: "El día a día del maestro de inclusión con el maestro de grado o de secundario se hace complejo por falta de tiempo y no siempre encontramos los espacios para construir juntos, como pareja pedagógica, la propuesta para los chicos en situación de discapacidad. La normativa vigente es una posición filosófica y pedagógica con un enfoque de derechos. Entonces nos pareció pertinente y necesario generar un espacio concreto y real de intercambio con el formato de feria de ciencias pero para docentes". Valla también comentó que escuela y cada centro de educación especial contribuyó en la jornada "con sus trayectorias, su material concreto, sus experiencias, sus fracasos y aprendizajes, para que los niveles lo tomen y vayamos incorporando el trabajo de la pareja pedagógica y la corresponsabilidad como la dinámica única, real y concreta que va a hacer que estas trayectorias se puedan sostener". La inspectora también señaló la alta tasa de inclusión que se registra en el distrito de Campana: "Antes, teníamos unos 300 niños en sede de escuela especial y 20 en escuelas comunes. Hoy en Campana tenemos 30 niños en sede y 270 niños en escuelas comunes".

La apertura de la jornada tuvo lugar en el gimnasio de la Escuela Normal.





El último taller de la mañana estuvo a cargo de Miriam Stecconi y Juanita Fornarini.

#Ahora Muestra Distrital sobre Educación Inclusiva de Estudiantes en Situación de Discapacidad junto a @Neldagar17 y @SilviaGladysLo2 en @campanagov #MasEducacionInclusiva#CadaDiaCuenta#EntreTodosPodemosMas pic.twitter.com/5JD09HfqsB — Mariela Schvartz (@MarieSchvartz) 26 de febrero de 2019

