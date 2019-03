Fue ayer por la tarde, en Ameghino y Necochea. Quien sería el aparente culpable de la colisión, agredió al otro conductor, quien no reaccionó. Una Toyota Hilux blanca que transitaba por Ameghino fue chocada por un Bora gris que ingresaba por Necochea, sin mayores daños. Sin embargo, el conductor del Bora, quien además tenía su pie izquierdo enyesado, se bajó de su auto y le propinó un trompis al otro conductor a la altura de uno de sus ojos, además de arrancar uno de los espejos de la camioneta. Ante la escena, quien viajaba de acompañante en el Bora y presumiblemente sería la madre del conductor, se descompensó, por lo cual fue asistida por un móvil del SAME que acudió al lugar. Según trascendió, luego del intercambio de información pertinente, el conductor de la Toyota se dirigiría hasta el Hospital para realizarse el "examen precario" pertinente, para luego radicar la denuncia por agresiones en la comisaría. Intervinieron dos móviles del Comando Patrulla, Zonas 4 y 1, además de personal de Tránsito.

Choque, agresión y descompensación

