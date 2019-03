El Municipio reprogramó el inicio de la discusión paritaria para el 14 de marzo

EL COMUNICADO DE PRENSA ENVIADO DESDE EL MUNICIPIO "El Ejecutivo Municipal convocó a una reunión de Comisión Paritaria al Sindicato de Empleados Municipales para iniciar las negociaciones del período marzo – agosto 2019. Este encuentro, según informaron desde la Subsecretaría de Recursos Humanos y Administración Financiera del Municipio, será el jueves 14 en la sala de prensa del Edificio 6 de Julio. De esta manera, el Municipio continúa trabajando fuertemente con el propósito de acercar una oferta a los empleados del sector". También modificó la sede: será en el edificio 6 de Julio. Este miércoles el Sindicato Municipal esperaba a funcionarios en su base gremial de avenida Ameghino. Una nueva convocatoria a reunión paritaria realizada por el Sindicato Municipal se frustró debido a la ausencia de los representantes del Departamento Ejecutivo que, en cambio, propuso un encuentro para el próximo jueves 14 de marzo en el edificio 6 de Julio. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC) había remitido una nota al Gobierno local para iniciar conversaciones por paritarias. La primera reunión, fijada por el gremio para la semana pasada y esta segunda fecha propuesta para ayer miércoles a las 10 de la mañana en la sede gremial de avenida Ameghino fracasaron por la ausencia de los representantes del Ejecutivo. A diferencia de los sucedido días atrás cuando no hubo anuncio alguno, unos 10 minutos antes de la hora señalada el STMC recibió una notificación adelantando la no concurrencia de los paritarios municipales y la reprogramación del primer encuentro de negociación para dentro de dos semanas. El ejecutivo envió una nota firmada por el subsecretario de Recursos Humanos y Administración Financiera del Municipio, Miguel Ibarra, que fuera publicada a los pocos minutos por el gremio en su página oficinal de Facebook. Posteriormente, la Secretaria de Comunicación emitió un comunicado de prensa confirmando la convocatoria para el 14 de marzo con el objetivo de entablar "las negociaciones del período marzo – agosto 2019". En diálogo con La Auténtica Defensa, el secretario general del STMC, Carlos Barrichi, aseguró que el desplante de ayer "es una demostración más de la poca sensibilidad que tiene el Ejecutivo y las pocas intenciones que tiene de resolver los graves problemas económicos de los empleados municipales". "Este accionar no hace más que dilatar un acuerdo salarial que realmente se necesita con urgencia", sostuvo el sindicalista. Debido a este desencuentro, tampoco se pudo llevar adelante una reunión sobre la carrera municipal que tenía como protagonistas tanto al STMC como a funcionarios municipales. Su reprogramación ha trascendido. El año pasado el STMC logró redondear una suba cercana al 30 por ciento. Todavía no ha anunciado cuál será su objetivo de actualización salarial para este año, ni si pedirá recuperar parte del poder adquisitivo perdido en un contexto de altísima inflación.

