Un Agile remolcaba a un Clío en Iriart. Pararon en la esquina con Varela, pero una familia que cruzaba la calle tropezó con la faja que los unía. Una familia que cruzaba entre dos autos no advirtió que uno remolcaba al otro y tropezó con la faja de tiro, lo que ocasionó que todos sus integrantes fueran trasladados al Hospital Municipal San José. El hecho ocurrió en la intersección de la calle Iriart y avenida Varela. Un Chevrolet Agile remolcaba a un Renault Clío por Iriart. Ambos autos se detuvieron en la esquina con Varela y aguardaban el momento para cruzar, cuando entre medio de los dos una familia se cayó debido a la faja que los unía. Como consecuencia del accidentes, una mujer, una nena de 12 años, un nene de 6 y una beba de apenas 5 meses debieron ser conducidos por personal médico del SAME al nosocomio local. Según trascendió, el golpe más grave lo tuvo la beba. Como consecuencia de su caída al suelo, le practicaron placas para descartar heridas en la cabeza. Del operativo de emergencia participaron además de SAME el móvil de zona 1 del Comando Patrulla, efectivos policiales en servicio de a pie, Defensa Civil y personal de la Dirección de Tránsito municipal.

Una familia tropezó con la faja que unía dos autos y su beba resultó herida

#Dato Accidente en Iriart y Varela. Una mujer con una bebé, un nene y una nena pasaban por detrás de un Chevrolet Ágile que remolcada a un Clio, se tensó la faja, tropezaron y cayeron. Los traslada SAME, CP zona 1, PL Caminantes, Defensa Civil y Dirección de Tránsito. pic.twitter.com/A4G8fgF7ws — (@dantrila) 27 de febrero de 2019

Beba de 5 meses herida en un incidente con vehículos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: