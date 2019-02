Caso Valentina: encontraron cocaína

Están en Campana las pericias del cuerpo solicitadas por el Fiscal. El próximo mes estarían los cruces telefónicos. "Si la prueba pericial complementaria de la autopsia afirma que el fallecimiento ocurrió por un exceso de sustancias narcóticas, no voy a dudar en imputar la causa de homicidio", aseguró el Fiscal Matías Ferreirós meses atrás a La Auténtica Defensa. En ese sentido, fuentes seguras confirmaron que las pericias solicitadas por el Fiscal ya están en Campana y si bien faltaría el informe final de los peritos, se encontraron metabolitos de cocaína en el cuerpo de Valentina Urbano. Las mismas fuentes también señalaron que los peritajes telefónicos deberían llegar a los despachos de Sarmiento y 9 de Julio el mes que viene. Fue en julio pasado cuando el caso conmocionó a toda la ciudad e inundó las portadas de los medios nacionales: Valentina Urbano, una adolescente de 16 años, murió a raíz de un paro cardíaco disparado, se presume, por sobredosis de cocaína. Dos hombres con quienes habría pasado sus últimas horas, la llevaron descompensada al Hospital San José, donde en la Guardia hicieron lo posible para salvarle la vida. Drogas y alcohol, una combinación peligrosa para cualquiera y que habría terminado siendo mortal para la menor, quien fue ingresada al nosocomio local alrededor de las 7 de la mañana del martes 3 de julio. "(En el transcurso de la emergencia) uno de los profesionales puede dialogar con uno de los adultos mayores que traen a la paciente, quien manifiesta que habían estado con la menor, consumiendo cerveza, que se descompuso y que ellos buscaron cómo traerla. No dijeron ninguna otra información", precisó Marcelo Medina, director del Hospital San José, ese miércoles al mediodía, en ronda de prensa brindada a medios locales y nacionales. También señaló que en la revisión llevada a cabo en el Hospital no se detectaron signos de violencia. Horas más tarde, Policía Científica efectuó la autopsia: confirmó la causa del deceso -paro cardíaco a raíz de una insuficiencia respiratoria- y descartó indicios de violación o abuso. A raíz del testimonio de los dos sujetos, junto con el de otra menor que habría compartido esa noche con ellos y Valentina, se avanzó en los allanamientos de dos domicilios. En ambos sitios se secuestró alcohol y cocaína. También se encontró una balanza digital que se utilizaría para pesar droga. Asimismo, la Policía incautó la vestimenta que llevaba puesta Valentina esa noche y los teléfonos celulares de todos los involucrados. Los allanamientos motivaron la detención de los individuos que llevaron a Valentina al hospital, identificados como Héctor Gabriel Maldonado (46) y Sergio Rodrigo López (30), además de Darío "Chapu" González (27), quien se presentó de manera voluntaria en la Fiscalía y también quedó detenido.

Tras la muerte de Valentina, integrantes de la asociación Madres Unidas, familiares y vecinos participaron de un acto en la plazoleta Belgrano.



Caso Valentina: encontraron cocaína

