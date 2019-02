"El balón no tiene aire sino los sueños de un equipo en ser campeón" --Autor Anónimo. "Los que se quejan de la forma como rebota la pelota, son aquellos que no la saben golpear" --José Ingenieros. Un invento egipcio que conmueve al mundo dijo presente en diversas culturas y tradiciones a lo largo de la historia. Le fueron cambiando el tamaño, el peso y hasta los materiales, pero siempre fue el vehículo de una pasión que hace llorar, divertir y sufrir a millones de personas. Si existiera una máquina del tiempo, sería bueno viajar a Egipto al año 1.400 A.C. dónde comienza la historia de este objeto que miles de años más tarde seguiría tan vigente como el primer día. En esa época los niños ya jugaban con un balón que estaba fabricado a base de papiro o arcilla. También los Mayas hacían lo suyo al rellenar pieles con caucho. Veinticinco siglos atrás, en la antigua china se practicaba un juego, en parte violento, que servía para el contundente entrenamiento de las tropas dependientes del reinado. Este juego consistía en ir pateando con los pies una pelota de cuero crudo, rellena de pelo de caballo. Con el tiempo quedó en desuso porque los soldados se lastimaban al jugar descalzos y el roce constante les producía heridas profundas. Los griegos, inventaron un balón con una vejiga de cerdo, que se inflaba con aire por medio de un tubo de madera, parecido al de una caña de azúcar. En el siglo VIII, era inflada, de figura redondeada y recubierta de cuero cocido de cebú. Los matacos, hacían pelotas con vejigas de ñandú. Los mapuches tenían un juego, el pallín con muchas similitudes con el hockey. El balón más antiguo tiene más de 450 años; se encontró escondido en las vigas del dormitorio de María Estuardo, en el castillo de Stirling, Escocia. Según cuenta la leyenda, la reina solía arrojar el esférico desde su balcón para dar comienzo a los juegos de recreación entre el personal de la Casa Real y los soldados. El juego se asemejaba más al rugby que al fútbol. En el siglo XIX, se hizo un cierre hermético de la pelota para contener el aire en su interior, inflándose a pulmón. En 1870, surge la esfera de goma, que remplaza a la vejiga de cerdo. Tan sólo una década después, un artesano de Yorksshire, Inglaterra, creó el balón de cuero dividido en gajos, cosido a mano y con un tiento por el cuál se inflaba. En Bell Ville, Córdoba, Argentina, en el año 1931, se inventó la pelota sin tiento. Cinco años después se utilizó por primera vez en un partido de la AFA y se la llamó "Superball". Todos los años se celebra en esa ciudad la Fiesta Nacional de la Pelota. El tiempo pasó y la pelota de fútbol siguió rodando por los potreros del mundo inspirando variantes en su fabricación con el objeto de mejorar su rendimiento; se modificó en todo tipo de detalles, desde el tamaño hasta el peso, se hizo más aerodinámica y liviana. La evolución le cambió muchos aspectos, menos la verdadera esencia que tiene desde sus orígenes. No existe ningún fenómeno social que, como el fútbol y dentro de él a su protagonista el balón, que se haya adaptado con más naturalidad a la globalización. A pesar de tratarse de un juego en apariencia tan primitivo en su práctica respecto a la tecnología, se ha incorporado con enorme facilidad a todos los vehículos de comunicación: prensa, radio, TV, internet y todas las variables de redes sociales existentes y por venir. Y este proceso, se ha convertido en un negocio planetario que explota la emoción, que necesita de héroes y al que ya no le alcanza el resultado para seducir.

El Rincón de Aléthea:

El Juego Infinito

Por Angela Monsalvo

