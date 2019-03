Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 28/feb/2019. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del jueves, 28/feb/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

EL OBRERO DANTE Funcionarios de la Secretaría General de la Presidencia visitaron ayer en su casa al obrero que este martes le reclamó al presidente Mauricio Macri por la situación del pais y confirmaron que "no fue despedido". "Se reunieron hace un rato con él para escucharlo y ver un poco la situación. No hay nada confirmado que se vaya a reunir con el presidente", trascendió desde en la sede gubernamental. "No lo suspendieron, está trabajando, ahora no porque se reunió con gente de nuestro equipo, no lo suspendieron, está todo bien", se indicó desde la secretaría a cargo de Fernando de Andreis. CIERRE DEFINITIVO Metalpar, la fábrica de carrocerías de camiones y colectivos más importante del país, anunció ayer miércoles el cierre definitivo de la planta que tiene en la localidad bonaerense de Loma Hermosa y despidió a sus 600 trabajadores. A lo largo del 2018, la compañía había decidido suspender personal para afrontar una situación crítica, mientras un año antes ya le había planteado al Gobierno establecer un programa de producción sustentable para superar la caída en las ventas. En este contexto de crisis, los dueños de la firma decidieron cerrar la planta y despedir a unos 600 empleados directos, incluyendo al personal de seguridad, limpieza y mantenimiento, que percibirán la indemnización correspondiente. CONTRACCION ECONOMICA La economía se contrajo 2,6% el año pasado, tras sufrir una caída en diciembre, por noveno mes consecutivo, del 7%, informó este miércoles por la tarde el INDEC. De acuerdo con las cifras del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en diciembre del 2018 la producción de bienes y servicios creció levemente 0,7% respecto de noviembre. En el último mes del año pasado, las bajas más significativas fueron la caída del consumo en el comercio mayorista y minorista con una baja del 15,7%, seguido de la industria manufacturera del 14,2% y la construcción con 12,7%. VERDURAZO La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) realizó ayer un nuevo "verdurazo", esta vez sin incidentes, al regalar 20 toneladas de verduras y hortalizas frescas en plena Plaza de Mayo, en reclamo de mejoras para los pequeños productores del tercer cinturón del Conurbano bonaerense. El coordinador nacional de la UTT, Nahuel Levaggi, se subió a uno de los camiones y reclamó "sí a la lechuga y no a los palos", al iniciar el reparto, y dijo que se trata de "un gesto de solidaridad para los que más necesitan". La verdura llegó en tres camiones de los productores a la Plaza de Mayo, que tras un acuerdo entre la UTT y el Gobierno porteño, se realizó con total ausencia de efectivos policiales. ODEBRECHT Los empresarios Jorge "Corcho" Rodríguez, Carlos Wagner, Aldo Roggio y los ex funcionarios Julio De Vido y José López fueron procesados ayer por el pago de sobornos de la firma Odebrecht durante el kirchnerismo para la realización de dos plantas potabilizadoras de AySA en la localidad de Zárate y Berazategui. Los procesamientos incluyen al entonces titular de AySA, Carlos Ben, y a su segundo, Raúl Biancuzzo, con embargos que alcanzan los 511 millones de pesos. Así lo determinó el juez federal Sebastián Casanello, según indicaron fuentes judiciales.

