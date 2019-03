Sin dudas que esta temporada estival en la costa atlántica está siendo una de las mejores en cuanto a la pesca en su rica variedad de especies, las cuales se las puede buscar tanto desde la playa como de muelles con alguna mejor posibilidad. Siendo también el horario nocturno el mejor para el acercamiento a la costa de especies de mayores portes sin dejar de lado las consultas previas del estado de las mareas. Así nos encontramos con días de mucho pejerrey que salió con aguas verdes tanto de muelle y playa, siempre buscándolos atrás de la segunda canaleta, desde los muelles de flote o línea de fondo con boya elevadora, la carnada camarón chico pelado, filet de pejerrey, magru cortado finito y largo. Contándose con capturas de corvinas, roncadoras, peritas, alguna brótala y bagre de mar, desde los muelles los mediomundos además de cornalitos estando el agua verde lograban lindos pejerreyes. Embarcado la cosa cambia es por lo cual muchos turistas contratan los servicios de los guías en las distintas playas en los 96 kilómetros de costa para ingresar al mar en busca de lograr en cuatro horas de pesca llenar los cajones o bolsas que cada guía provee. No podemos olvidarnos de los excelentes resultados que se realizan con la modalidad de pesca en kayak a no más de 600 metros de la costa. En lo que respecta a Mar del Plata nos encontramos con varias empresas dedicadas a las excursiones de pesca en alta mar y sin dudas una de las más reconocidas es Mako Team de Mariano De La Rúa con sus barcos habilitados con todos los elementos de navegación y seguridad necesarios. Son conocedores como pocos de por dónde se mueven los distintos cardúmenes de peces, dedicados desde hace años a la pesca de Salmones, Chernias, Pez Limón, Meros, Tiburón y Variada. De esta forma nuestro amigo y colaborador Exequiel Guerrero de la localidad de Cañuelas realizó una jornada de pesca en busca fundamentalmente del Pez Limón con excelentes resultados en cuanto a calidad y cantidad, Exequiel comenta que el servicio de abordo cuenta con desayuno y equipos de pesca, asegurándonos la empresa Mako Team que hay pocas experiencias en la pesca deportiva que puedan compararse a la adrenalina que se despliega en una salida en búsqueda del pez limón con Jigs. Desde ya agradecemos a Exequiel el envío de las imágenes de esta apasionante pesca en alta mar. En nuestro programa de TV Nº 764 de esta semana te mostramos la salida de pesca al pez limón registrada por el amigo y colaborador Exequiel Guerrero. Además de mostrarte el armado de tres líneas para pesca de bogas, carpas y variada, la que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. En nuestro programa radial entérate además del más completo informe del pique por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 21:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson. Además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, el Profesor Diego Araujo del partido de la costa de Pescando en AM, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 Hs. CURSO DE CONDUCTOR NÁUTICO 2019 Es dictado por el Profesor Marcelo Noto. Comienza el lunes 11 de marzo de 19 a 21 horas. Informes e Inscripción al Tel. 03489-15-662887 o al email semanariodelpescador@gmail.com

Nuestro amigo y colaborador Exequiel Guerrero y dos de las capturas de pez limón realizadas en altamar.



Semanario del Pescador:

Por Luis María Bruno



Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: