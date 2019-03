Por los vaivenes económicos, este 2019 ofrece un inicio de temporada muy difícil para todos: equipos, chasistas, motoristas estructuras y pilotos. Un repaso a la actualidad zonal. Es muy difícil recordar en el ámbito del automovilismo un arranque de temporada que sea tan difícil como el actual, tanto para equipos como para chasistas, motoristas, estructuras y pilotos. Está claro que el tema económico es el que genera mayores inconvenientes, porque los presupuestos no alcanzan, las empresas no acompañan y los sponsors ya no están para colaborar. Así se hace muy complicado poner un auto en pista y de manera particular los que transitan por este automovilismo zonal siempre hecho con esfuerzo, sacrifico y basado en eso solamente por esta pasión que siempre mueve a intentar comenzar otra temporada En ese contexto, los pilotos de esta Zona Norte ya están trabajando en sus autos, aunque quizás de otra manera a la imaginada. Incluso, algunos sabiendo que quizás no serán potencialmente lo competitivo que desean para la categoría elegida. Igualmente, enfrentan el desafío. Con ese preámbulo, ofrecemos un repaso a quienes están ya en pleno trabajo para empezar el presente calendario en autos con techo: -Daniel Vidal: Apuesta a seguir otra temporada en el Turismo Zonal Pista, de donde viene de salir subcampeón en la Clase Tres. Y continuará allí con la atención total del auto por parte de Dante Tamburrini. -Juan Pablo Galliano: Tiene la cupe Chevrolet lista casi para largar en la Clase A del TC Bonaerense con la atención de la planta impulsora por los hermanos Ciccia y el chasis a cargo de Bianchi. -Fernando Benítez: Se está incorporando a la Clase A del TC Regional con el auto que atiende totalmente en su taller de la ciudad de Zárate junto a su familia, quizás para mantener una línea arrancada por su padre en su momento y como respetando la tradición muy familiar de aquellos comienzos -Pablo Savastano: Viene de salir subcampeón en la Clase Tres de ALMA con el mismo Fiat Uno que hoy está guardado en el taller por no contar con el presupuesto acorde para ser lo competitivo que se desea. Todavía no confirmó si en algún momento retomará la actividad. De no correr, el auto estará para alquilar. -Santiago Acuña: La intención es arrancar a mitad de año en la Clase Promocional luego de una experiencia en karting en la categoría Kart Plus para desembarcar y continuar hasta fin de año con la atención total del auto por parte de Diego Fangio. -Iván Benítez: Se trabaja en el armado de un segundo auto en el taller de la vecina ciudad de Zárate para la Clase Light del TC Bonaerense. Aún no está definido cuándo podrá arrancar. La idea es ir a probar y luego definir para estar a mitad de campeonato -Hermanos Emma: Continúan esta temporada con sus tres autos en el Rally. La novedad es que arrancan en el campeonato de "Mar y Sierra" donde estarán tanto Gerardo como Gustavo y Gabriel y se sumará Virgina (hija de Gabriel), conformando un equipo muy familiar con la motorización de Pratto. -Gastón Fernández: El campanense le da continuidad a su carrera deportiva un año más en el TC Regional con la motorización de Licalze. En tanto, el chasis lo atienden en el taller donde se armó el auto. -Damián Toledo: Continúa un año más en la Clase TC 1600 de la categoría ALMA con el Fiat que arman y atienden en su taller con planta impulsora de Diego Coronel. -Darío Laccette: Vuelve al TC Regional después de 20 años. Y decidió hacerlo en la Clase GTA con un Falcon que cuenta con la motorización de Matías Guillén y el chasis a cargo de su misma estructura. -Hermanos Fontanot: Juntos estarán en los chasis de TC Regional donde armaron el auto que siempre quisieron tener y desean hacer todo el año con la motorización de Tártara. El chasis lo hacen en su propio taller. -Juan Carlos Muñoz: Sigue en la clase promocional de la categoría ALMA con el mismo auto. Para ello se lo repasó todo y se pretender hacer toda la temporada con la atención del auto y la planta impulsora por parte Diego Fangio. -Silvestre Gallo: El piloto de nuestra ciudad tiene el auto listo para arrancar en la categoría GT 900 con un Fiat que atiende en su totalidad Diego Fangio. -Gastón Brown: El representante de Lima está terminando su Fiat Uno para la Clase Tres de ALMA. Lo arman en su taller con la motorización a cargo de Fabián Carranza y el chasis con el asesoramiento de Juan Sbarra. -Nicolás Laccette: El pibe de Zárate, hijo de Darío, continua este año en la clase GTB del TC Regional con un Falcon con planta impulsora a cargo de Matías Guillén y el chasis atendido bajo la misma estructura -Gastón Fernández: El pibe que viene del karting y que tuvo poco rodaje en autos con techo retorna a la categoría ALMA para subirse a un Fiat para la clase TC1100, ocupando la butaca que deja su papá Guillermo. Contará con la atención de Fernando Casasco, que además se encargará de la planta impulsora. -Iván González: El barbado piloto zarateño ya tiene todo listo para sumarse un año más a la categoría GT900 con el Fiat que armaron en Zárate y que llega con nueva planta impulsora desarrollada por Julio Pardo. -Maximiliano Civitarese: Le da continuidad a su propuesta en la Clase Dos de ALMA con el Fiat Uno que arman en el taller con su padre, com quien además atiende la planta impulsora, contando con asesoramiento de Juan Sbarra en el chasis. La intención es estar desde la primera. -Gonzalo Conti: Posee el Fiat (sin terminar) para sumarse a la categoría GT900, pero aun no define la situación. Con la licencia médica realizada se entiende que en algún momento va estar en pista. El auto en su totalidad se hace en su taller y recibió asesoramiento de Diego Fangio. -Leandro Cracco: Sigue una temporada más en la categoría ALMA en la Clase Dos a bordo de un Fiat Uno que atiende totalmente el equipo de Novoa. Están evaluando si se llega a la primera en Dolores



Automovilismo:

¿Arrancan o no arrancan?

