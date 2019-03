Enfermedades transmitidas por mosquitos: piden reforzar la prevención

El virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti circula en forma autóctona en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Formosa y Salta, según una alerta epidemiológica emitida por la Secretaría de Salud de la Nación. El virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti circula en forma autóctona en la Ciudad de Buenos aires, Santa Fe, Misiones, Formosa y Salta, según una alerta epidemiológica emitida por la Secretaría de Salud de la Nación, que advierte que en las primeras semanas del año se vienen registrando casos positivos "en forma sostenida", por lo que llama a intensificar la vigilancia. El boletín consigna además que la situación de la fiebre amarilla en Brasil aumenta el riesgo en las zonas de frontera y para viajeros que no estén vacunados. Consejo para prevenir las picaduras del mosquito El gobierno bonaerense recordó los consejos para prevenir las picaduras del mosquito transmisor de Zika, Dengue y Chikungunya: usar repelente (y renovarlo cada tres horas), colocar espirales o tabletas, vestir ropa clara y larga y eliminar los posibles criaderos. Al dar cuenta de los síntomas, como dolores musculares, de articulaciones o de espalda; dolor de cabeza o detrás de los ojos; fiebre; erupción o conjuntivitis; náuseas o vómitos; la prioridad es siempre consultar al médico y no automedicarse. Lo propio recomendó la cartera de salud provincial si una mujer estuvo en un lugar con Zika, incluso antes de quedar embarazada. Desde la Unidad de Prevención y Promoción de la Salud (UPPS) enfatizaron que tanto el dengue como la fiebre amarilla, que no tienen tratamiento antiviral específico, son transmitidos por mosquitos de las especies Aedes aegypti y Aedes albopictus que se infectan luego de haber picado a una persona que padezca alguna de esas enfermedades. "Estos mosquitos –apuntaron-, se crían en lugares sombríos y húmedos, ya sea en jardines, patios o ambientes donde hay recipientes con agua".



Enfermedades transmitidas por mosquitos: piden reforzar la prevención

