Anuncian paro docente de 72 horas y se complica el normal retorno a clases

P U B L I C



Lo convocó CTERA, el mayor gremio nacional. También se suman gremios bonaerenses, que consideran insuficiente la última oferta salarial de la gobernadora Vidal. Además, maestros de Campana advierten por la falta de docentes en las escuelas locales. El más grande gremio docente nacional, CTERA, y varios sindicatos provinciales convocaron a un paro de 72 horas para la semana que viene, lo que impide el normal inicio de clases en la gran mayoría de los distritos del país. CTERA, confederación en la que están agrupados el principal sindicato de docentes bonaerenses, Suteba, y porteños, UTE, definió la medida durante la realización de un plenario. Al mismo tiempo, en el Palacio Sarmiento, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, anunciaba un aumento del salario mínimo docente, que tendrá como piso los 15 mil pesos en todo el país. "Este es un pedido que los gremios reclaman desde que comenzamos a trabajar en las mesas de convenio marco de 2019. Este aumento es el resultado del diálogo y la búsqueda permanente de consenso entre las partes", aseguró el ministro. "No nos dan una respuesta a nuestro pedido de recomposición de los 15 puntos porcentuales perdidos con la inflación del año pasado, tampoco se asegura que este año haya cláusula gatillo, así que no nos dejan otra alternativa que el paro", señaló el secretario General de UTE y Gremial de CTERA, Eduardo López, al confirmar ayer la medida de fuerza. Los dos primeros días de la huelga corresponden a la puja paritaria que CTERA mantiene con el gobierno nacional, mientras que la jornada del viernes no se trabajará en consonancia con el Paro Internacional de Mujeres convocado por el 8M. En la provincia de Buenos Aires, Suteba y también Udocba (CGT) han confirmado paro por 72 horas. Si bien aún no se anunció, es casi un hecho que la medida será replicada por el resto de los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense. La dirigencia sindical se retiró de la reunión paritaria del miércoles con duras críticas a la propuesta salarial. Esa oferta establecía un aumento equivalente a la inflación anual, el cual se actualizaba -en forma no acumulativa- mensualmente en enero, febrero y marzo y luego de manera trimestral. A ello se sumaban 5 puntos adicionales de suba que se aplicarían con los salarios de diciembre de 2019. Además, para el caso de los 60 mil docentes que cobran el piso salarial (el 20 por ciento de la plantilla total de los maestros provinciales), correspondiente al maestro de grado sin antigüedad, las autoridades realizaron una propuesta específica consistentes en elevar el actual mínimo de $16.710 a $20.150 desde el 1º de marzo. Ese beneficio no se extendía para el resto de los docentes de la provincia. "Con esto solo plantean un achatamiento de los salarios docentes", advirtió Roberto Baradel, titular de Suteba. CRÍTICAS CAMPANENSES Andrea Villarreal, secretaria adjunta de Suteba Campana, calificó de "insuficiente" la propuesta del gobierno de María Eugenia Vidal. "Es una burla para los docentes del sistema", aseguró. La sindicalista también cuestionó la intención de la Gobernación de "que los docentes se registren en una planilla con información personal para saber según sus ingresos familiares si están o no bajo el índice de pobreza". Si fuese así, señaló Villarreal, habría un aumento automático, pero solo para los maestros con menos de 12 años de antigüedad. "Esto no es para todos los docentes, no conforma el salario y no impactaría en los jubilados", explicó. Suteba Campana se movilizará el miércoles a Plaza de Mayo en el marco de la CTERA, aunque no se descartan acciones de visibilización en Campana para "contarle a la comunidad la propuesta y por qué la rechazamos", señaló Villarreal. Por su parte, el secretario general de Udocba Campana, Pedro Espinosa, manifestó que, lejos de lo pretendido por Vidal, "todo parece estar alineado para el no inicio de las clases". Es que el gremialista consideró que el escenario suma "el tema salarial", el "enojo" de los maestros debido a la larga disputa, el "no reconocimiento" de la pérdida de poder adquisitivo durante 2018 y la falta de inversión en infraestructura escolar. Ese coctel desencadenó la huelga, consideró. Respecto al tema infraestructura, Espinosa señaló que "tal vez en Campana no se note tanto, pero en el Conurbano solo se realizaron mejoras en el 10 por ciento de los establecimientos". También embistió contra el cese automático de los docentes que no tienen título habilitante, dado que -manifestó- la Gobernación planea suprimir el plan de metas que permite completar los estudios mientras se desempeñan funciones. En ese sentido, advirtió que Campana podría estar complicada: consideró que alrededor del 50 por ciento de las escuelas no van a poder completar su cupo docente el primer día de clases.

La meta del Gobierno provincial de arrancar el 6 de marzo las clases con normalidad corre serio peligro.



Anuncian paro docente de 72 horas y se complica el normal retorno a clases

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: