Los mejores remeros del país, entre ellos tres campanenses, competirán hoy en nuestra ciudad en búsqueda de un lugar en la Selección Nacional. Serán 5.000 metros en single en el majestuoso Canal Alem. El objetivo final son los Juegos Panamericanos "Lima 2019".

Hoy viernes se desarrollará una nueva tanda de pruebas evaluatorias para remeros y remeras de todo el país que aspiren a integrar la Selección Nacional. Será la segunda del año en agua y la segunda que se realizará en Campana, más precisamente en las aguas del maravilloso Canal Alem. Ayer por la noche comenzaron a llegar trailers con botes al Campana Boat Club.

Nuestra ciudad se convirtió en sede de la selección luego que la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre dejara de ser una opción por la propia negativa de los remeros a competir en ella, dado su bochornoso estado en cuanto a contaminación.

La evaluación será nuevamente abierta y será para remeros de las categorías Junior, Sub 23, Sub 23 peso ligero, Senior y Senior peso ligero. Los juniors (hasta 18 años), categoría en la cual no habrá campanenses en esta oportunidad, evaluarán en la distancia oficial de 2.000 metros. El resto lo hará sobre 5.000. Todos ellos serán sometidos a la modalidad de regata "time trial".

En total, participarán del selectivo 64 remeros: 18 varones y 6 mujeres que ya son parte de la Selección Mayor (entre los que se encuentran los campanenses Joel Alejandro Romero, del Campana Boat Club, y Rodrigo Hernán Murillo, del Club San Fernando); 9 varones (el local Josué Viera Veneziani, del CBC, entre ellos) y 2 mujeres mayores que aspiran a ingresar al Equipo Nacional, y 19 varones y 10 mujeres de la categoría junior.

Rodrigo Murillo será el primero de los 64 singlistas en salir al agua y lo hará a las 9 de la mañana. Detrás de él, y cada 30 segundos, largará un nuevo remero. Joel Romero, por su parte, será el decimoprimero, con su partida pautada para las 9:05. Finalmente, a las 9:14, comenzará la evaluación para "el Melli" Josué Viera Veneziani, que en la anterior evaluación terminó muy cerca de los "puestos de selección".

El evento forma parte del calendario oficial de regatas de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados y del proceso "Camino a Lima 2019", el gran objetivo para el remo de selección de nuestro país para este año.

Como parte del Cuerpo Técnico Nacional estará nuevamente el entrenador campanense Gustavo Hereñú, head coach del Campana Boat Club, quien viene de realizar su primera gran experiencia al frente del Equipo Nacional de Remo en la concentración y preparación que éste llevó a cabo en enero en la ciudad tucumana de Tafí Del Valle.