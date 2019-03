Colisionó con un Chevrolet Corsa en Viamonte y 9 de Julio. El conductor de auto y un detenido que viajaba en la camioneta de la fuerza de seguridad fueron derivados al Hospital San José por las lesiones sufridas. Una camioneta perteneciente a Gendarmería Nacional protagonizó ayer un accidente en nuestra ciudad: fue en horas de la mañana, cuando colisionó con un Chevrolet Corsa en la esquina de Viamonte y 9 de Julio. Al momento del choque, ocurrida en una de las esquina del ex Club Esso, el móvil de la fuerza de seguridad subía por 9 de Julio, mientras que el automóvil avanzaba por Viamonte en dirección a la avenida Mitre. Producto del impacto, el conductor del Corsa como así también un detenido que viajaba en la camioneta de Gendarmería (que terminó sobre la vereda par de la calle Viamonte) sufrieron diferentes traumatismos y debieron ser asistidos y derivados al Hospital San José para su observación. En el lugar, además de una ambulancia del SAME, también se hicieron presentes dos móviles del Comando de Patrulla Campana.

EL ACCIDENTE OCURRIÓ AYER POR LA MAÑANA EN 9 DE JULIO Y VIAMONTE





EL MÓVIL DE GENDARMERÍA SUBÍA POR 9 DE JULIO AL MOMENTO DEL CHOQUE.

#Ahora Choque en 9 de Julio y Viamonte, dos heridos trasladados por la ambulancia de SAME , el móvil de Gendarmería subía por 9 de Julio y el Chevrolet cruzaba por Viamonte. Dos móviles de CP señalizando el lugar. pic.twitter.com/2iMZwSIYGw — Daniel Trila (@dantrila) 28 de febrero de 2019

Chocó un móvil de Gendarmería; dos heridos

