1º de Marzo de 2019:

Quejas Vecinales

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. VARIOS POZOS MENOS "Misión cumplida taparon los pozos calle Viola en el barrio La Argentina, gracias", muestra Héctor. PÉRDIDA DE AGUA "Belgrano al 280, hace una semana que hay una pérdida en la caja del medidor. Hice el reclamo y volví a llamar varias veces. De un año a esta parte tres veces se rompió el caño en la misma vereda. Una vez lo arreglaron y rompieron el caño del desagüe pluvial. Pagué $3500 para repararlo. Me tuvieron 3 meses esperando con un pozo en la vereda de 1,5 mts de circunferencia por 0,90 cms de profundidad. Pago $1500 de agua mensuales por un servicio deficiente", escribe Guillermo. BASURALES VERGONZOSOS "Sigue así el barrio La Lucila no se puede vivir así de la mugre, tenes que salir a tomar un colectivo a Otamendi porque no tengo nada cerca y aparte hay que salir con bolsas en los pies ya da vergüenza" escribe Claudia. #Dato Personal de Municipalidad de Campana dependiente de Higiene Urbana realizaron la limpieza de la esquina de Brown y Gavazzi pic.twitter.com/FEzV4qd9Ie — Daniel Trila (@dantrila) 1 de marzo de 2019

