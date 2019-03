MACRI El presidente Mauricio Macri inaugurará hoy el 137º período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso ante la Asamblea Legislativa, en un contexto marcado por el inminente arranque del calendario electoral y varios frentes de tormenta, tanto en la interna de Cambiemos como en la gestión. Según estipula el programa protocolar, el jefe de Estado arribará al Palacio Legislativo a las 10:50, después de atravesar en auto oficial las 12 cuadras que separan a la Casa Rosada del Congreso. Allí será recibido por el Cordón de Honor del Regimiento de Granaderos a Caballo y tras un breve saludo con los presidentes de ambos cuerpos legislativos y la firma de los Libros de Honor procederá a emitir su mensaje inaugural en el recinto de la Cámara baja. VIDAL En medio de la discusión por la paritaria docente y de cara a la búsqueda de la reelección, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, inaugurará hoy las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con un discurso basado en lo realizado durante su gestión y en los planes para su eventual segundo mandato. Para dar comienzo al período legislativo número 147, la referente del PRO se mostrará frente ante senadores y diputados provinciales a las 15:00 en el histórico edificio de 53 entre 7 y 8, en la ciudad de La Plata. En ese marco, la mandataria provincial brindará un discurso en el que hará un repaso a los logros de su gestión, entre los que destacará las medidas tomadas contra el narcotráfico y dentro de la propia Policía Bonaerense, así como la implementación del SAME Provincia, el boleto estudiantil gratuito y las distintas obras realizadas para prevenir inundaciones. JUICIO ORAL La ex presidenta Cristina Kirchner y sus dos hijos, Florencia y Máximo, fueron enviados ayer a juicio oral y público por presunto lavado de dinero en el caso Hotesur, en la que se investiga el alquiler de hoteles al empresario Lázaro Báez. Fuentes judiciales informaron a NA que el juez federal Julián Ercolini envió el expediente a un Tribunal Oral para que se someta a juicio el caso. La elevación fue firmada por el magistrado tras el pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes habían hecho el requerimiento semanas atrás. Ahora el expediente pasa a un tribunal oral y no se descarta que se acumule con el caso "Los Sauces", en el que también se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero con el alquiler de complejos habitacionales, con la posibilidad de realizar para ambos casos un único debate oral. INDAGATORIA El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla citó a indagatoria al fiscal federal Carlos Stornelli por la presunta extorsión a un empresario agropecuario, en el marco del causa iniciada por los cuadernos del chofer Oscar Centeno. Fuentes judiciales informaron que el magistrado convoca para el 7 de marzo como imputado al fiscal que en la actualidad lleva adelante la investigación por el supuesto pago de coima en la obra pública durante el kirchnerismo y del que tomó registro un ex chofer del Ministerio de Planificación Federal. Por otra parte, el interino procurador general de la Nación, Eduardo Casal, abrió un expediente disciplinario para investigar el desempeño de Stornelli. Fuentes judiciales informaron a NA que así lo decidió Casal tras el pedido del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Pedilla, de citar a Stornelli, como se había reclamado en el marco de la causa en la que ya está procesado el supuesto abogado Marcelo D´Alessio.

Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: