La aeronave se emplazará en el Parque Urbano para rendir homenaje a los héroes de la Guerra de Malvinas. El intendente Sebastián Abella sigue adelante con las gestiones para emplazar, en el Parque Urbano, el avión Pucará que rendirá homenaje a los ex combatientes de la Guerra de Malvinas. Con el propósito de informarles cómo avanzan las obras para tal fin, el jefe comunal se reunió con los ex combatientes Néstor Cordero y Julio Krinkor. Según comentó, el próximo sábado 16 de marzo se realizará el traslado de la aeronave desde el galpón ubicado en Chacabuco y ex ruta 6 hasta el Parque Urbano. Para ello, ese día se sugiere a los vecinos evitar estacionar vehículos sobre la avenida dado que el avión tiene grandes dimensiones. "El emplazamiento de este monumento en su memoria requirió de muchas gestiones, primero; luego, de tiempo de restauración. Estamos a pocos días de concretar un gran homenaje para nuestros héroes y eso es algo que nos llena de orgullo", comentó Abella.

El Intendente informó sobre los avances de las obras que culminarán en pocos días.





La aeronave se emplazará en el Parque Urbano.

El intendente @SebaAbella junto a ex combatientes constando la obra de la estructura donde se emplazará el Pucara pic.twitter.com/1w3Wh5y31M — MunicipalidadCampana (@campanagov) 27 de febrero de 2019

Se ultiman detalles del emplazamiento del avión Pucará

