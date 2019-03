Alejandra Dip





La mano de la sanación, acción, autorrealización, motivación, caricia, bajar el exigente. KIN 127- MANO 10, lo guía el ÁGUILA. El Águila ayuda a tener una mirada amplificada, a poder ver más allá de lo aparente, a poder ver sin quedar pegado a las situaciones y/o a las circunstancias. El ESPEJO nos pidió cortar y cambiar de rumbo, nos pido dejar la idea de auto sacrificio y de que todo sea un drama y es la MANO, la que viene a concretar la SANACIÓN, para que ese cambio, ese corte, sea realmente beneficioso para nosotros. Ayer el enlazador de mundos en el tono 9, nos traía ya, la idea de hacer un corte, de vivir el momento, de dejar lo de "ayer" en el pasado, y dejar de acelerar los procesos, vivir el presente, para poder hoy empezar a llevar a cabo, esta sanación, tan necesaria, para poder DISFRUTAR, para poder cortar con lo que no nos hace bien, para cambiar el rumbo y poner el norte en NUESTRA FELICIDAD. El Tono 10, es el trabajo y la forma en la que concretamos las cosas, es la justicia, la ley, el padre, y a este tono le llega hoy la sanación o en su polo opuesto la exigencia, este sello mal aspectado es agresivo. EN UN DÍA MANO 10, es buenísimo para hacer cosas con las manos, hacer sanación, Reiki, y para todo lo que tenga que ver con estudios médicos y tratamientos para sanar, además muy bueno para realizar actividades donde las manos sean protagonistas, artesanías, carpintería, ebanistería, pintura, etc. La mano nos pide hoy bajar el exigente! Que se haga concreto, que lo bajemos de una vez por todas! Ojo hoy con la represión, los golpes, porque la mano mal aspectada es la que pega! no uses la mano para pegar, úsala para sanar, crear y acariciar! Mano 10 Energía de Sanación y Transformación. Estamos en el tubo vibracional, en la columna vertebral del calendario por eso todo vibra más fuerte, y esta energía de sanación lleva como energía oculta al Mago, si incorporamos al Mago en nuestro día, va a ser excelente para limar asperezas, para que las verdades salgan a la luz, vamos a estar más perceptivos y sabremos como sanar, porque el poder interior estará a pleno. La sanación se hace concreta hoy, aprovechemos a pedir para los que la estén necesitando. ¡Buen viernes azul de transformación y sanación para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Mano 10 - Energía del Viernes 01/03/2019 - Trecena del Espejo

Por Alejandra Dip

