Tiene 2 años. Nació de manera prematura extrema y no tiene desarrollados sus pulmones. Desde entonces, vive internada en una clínica de Munro. Sus padres necesitan construir una habitación para ella en su casa del barrio 9 de Julio, y así poder traerla a Campana. "Si entre todos ayudamos pronto la bebé va a poder estar en su casita con su familia, si ponemos un granito de arena cuando somos mucho suma en cantidad, hoy es Victoria y su familia mañana podemos ser cualquiera de nosotros", expresan vecinos que organizaron campaña solidaria. Así, para el 24 de marzo organizaron un bingo a beneficio en la Sociedad de Fomento del barrio Villa Nueva. Interesados pueden comunicarse al (3489) 563151 o en redes sociales con Belén Pacheco. El objetivo es colaborar con los padres de Victoria para comprar materiales de construcción. También reciben donaciones: ladrillos, cemento, membrana, cal, pintura. "Cualquier elemento con el que se pueda colaborar es de gran ayuda", señalan. La nena nació el 21 de junio de 2017 y pesó 680 grs, al no haber desarrollado sus pulmones tuvieron que hacerle una traqueatomia. Hasta el día de hoy que Victoria sigue con internación hospitalaria, debido a que sus papás no tienen los recursos necesarios para poder tener la casa tal como lo requiere la condición de la bebé. Su madre, Denisa, viaja todos los días hasta la clínica Independencia de Munro donde dio a luz a su hija. "Ella nació en Munro porque me derivaron estando embarazada por el temor de que una vez nacida la bebé no sobreviviera al traslado. El primer tiempo, mientras estuvo en Neo, yo estaba todo el día con ella, ya que para ellos lo primordial era el vínculo del bebé con su familia; hasta el 4 de diciembre del 2017, ya que siendo "grande" para estar en Neo, la pasan a pediatría, dónde priorizan al paciente por sobre la familia y puedo verla media hora, tres veces al día, a las 12:30 hasta las 13hs, 18:30 a 19 y 22:30 a 23. Al principio con mi obra social me cubría el hospedaje, así que estaba viviendo en Munro. Cómo no pude seguir trabajando, Victoria pasó a tener la obra social del papá, que no me cubría el hotel, así que empecé a viajar todos los días. Me iba a la mañana de acá, entraba a la primera visita y me quedaba dando vueltas por Munro hasta la segunda visita y volvía a mi casa. Eso lo hice durante dos meses y medio, hasta que el cuerpo me pasó factura y empecé a ir a una sola visita y volvía a mi casa. Al vivir desde siempre en un lugar aislado no tiene defensas, las veces que tuvieron que sacarla empeoró bastante… ahora necesitamos construir una habitación sólo para ella, como si estuviera internada, pero en mi casa. Literalmente no la voy a poder sacarla a la calle por mucho tiempo…", relató la madre.

Victoria necesita vivir en su casa, junto a su familia. Se aceptan donaciones de materiales al (3489) 563151.



