La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 01/mar/2019 Correo de Lectores

Por Luciana Stenico







SEÑOR DIRECTOR. AGRADECERÍA LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE EN LA SECCIÓN: CORREO DE LECTORES. Me crié y vivo en el barrio La Argentina y en mis pocos años de vida vi pasar varios intendentes gobernar la ciudad pero nunca ninguno se ocupó de hacer algo enserio por mi barrio. Me refiero, por ejemplo, que ninguno hizo el poco asfalto que tienen algunas calles; ni las cloacas como lo prometieron algún día. Ahora no se qué pasa que a todos los vecinos nos están robando aa ni hablar de las cámaras de Seguridad no? Me gustaría como una joven ciudadana que vengan autoridades a recorrer el barrio conmigo y los vecinos Luciana Stenico DNI 30.418.704



Correo de Lectores

Por Luciana Stenico

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: