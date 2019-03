SEÑOR DIRECTOR. AGRADECERÍA LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE EN LA SECCIÓN: CORREO DE LECTORES.

Me gustaría decirle al Sr intendente Abella que estoy conforme con muchas cosas de su gestión. Pero no, con el aumento de ABL. Una es que es una exorbitancia lo que pago y la otra, que da mucho que desear (x lo menos en mi cuadra 9 de Julio casi Rawson) mucha mugre acumulada y los barrenderos no se ven! Entonces intendente...."Manos a la obra". Saludos.

Alicia Ríos

DNI 5.323.816