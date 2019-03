P U B L I C



La flamante campeona de la Copa Porche Cup GT3 participó del 2º Encuentro "La mujer y el automovilismo" organizado por Mujeres Empresarias de Balcarce. El pasado fin de semana, en el microcine del Museo Juan Manuel Fangio, se desarrolló el 2º encuentro "La Mujer y el Automovilismo" organizado por Mujeres Empresarias de Balcarce. Fueron invitadas la flamante campeona de la Copa Porche Cup GT3, Ianina Zanazzi; la piloto de rally Karina Dobal; y la ex competidora de la Copa de Damas, Gabriela Crespi. A sus 37 años, Zanazzi es una referente en su género dentro de esta disciplina y a lo largo del fin de semana condujo autos históricos que posee el Museo Fangio -¿Te gusta esto de la restauración? -Estoy muy feliz, hace un tiempo que trabajo con mi papá en la restauración de autos clásicos y estoy un poco más sensible a todo esto. Hace unos años atrás buscaba el último modelo de cada marca, ahora que conozco la historia de cada auto, siento más conexión con todo esto y lo disfruto mucho. A nivel nacional, Zanazzi compitió en la Fórmula Renault y la Fórmula Súper Renault Argentina, mientras que a nivel internacional, hizo lo propio en la Fórmula 3 Sudamericana (donde se coronó subcampeona en el año 2000) y Española, en la Renault Italiana y la Fórmula Nissan 2000. Tras su paso por Europa, retornó a su país para competir en categorías de turismo como el TC Pista y la Clase 2 del Turismo Nacional. Tras esto, había anunciado su retiro en el año 2004, convirtiéndose en instructora de manejo para la marca Porsche en Argentina. Sin embargo, retornó a la actividad en el año 2018, compitió en la novel categoría Porsche GT3 Cup Trophy Argentina y se consagró además como su primera campeona y como la primera mujer en consagrarse en una categoría profesional del automovilismo argentino. -Desde tu condición defendés la igualdad. -Es un momento difícil el que se transita con el hombre, la mujer y la igualdad. Soy de la idea de defender la igualdad, pero entiendo que no todos estamos al mismo nivel de evolución. Hay hombres que si estás adelante no les gusta, otros lo tienen recontra naturalizado entonces, hay que transitar todo este camino sensibilizando lo menos posible. Si una mujer quiere tener el mismo trato que un hombre y va con un auto rosa, es una manera de provocar o de mostrarse distinta. Es un detalle que entiendo sirve para no molestar. -¿Por qué creés que hay tan pocas mujeres corriendo? -La mujer a la hora de elegir su deporte no contempla al automovilismo como una opción, llegan porque hay alguien que las introduce al deporte. En mi caso, mi papá era mecánico y la mayoría de las mujeres que tomaron esta opción han llegado por algún vínculo fuerte ligado al deporte motor. Ahora con tantas herramientas para poder elegir un deporte, es un tema más cultural. Las mujeres que sienten pasión tienen un lugar en el automovilismo ya que es un deporte que le abre las puertas y las condiciones están dadas.



Automovilismo:

Ianina Zanazzi; "Soy de defender la igualdad"

