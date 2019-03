Pese al aumento de su facturación, el Mundial de automovilismo no pudo evitar, nuevamente, los números rojos la pasada temporada. Las caídas se triplicaron en 2018 La Fórmula 1 no levanta vuelo en lo económico y sigue arrastrando pérdidas que prácticamente se triplicaron en 2018, pasando de u$s 44 millones en 2017 (€ 38,6 millones) a 110 millones de dólares (96,6 millones de euros), el año pasado. Sin embargo, la competición facturó u$s 1.827 millones (€ 1.605 millones de euros), un 2,46% más que el año anterior. "Hicimos inversiones muy importantes en nuestro negocio durante los últimos dos años que contribuyeron a los resultados actuales, incrementando la delización entre el público tanto en los circuitos como a través de nuestras plataformas", armó el consejero delegado de la Fórmula 1, Chase Carey, quien luego contó: "Para 2019 extendimos los contratos con Azerbaiyán, Sky Alemania y agregamos nuevos sponsors".



La F1 perdió 96,5 millones de euros en 2018, más del doble que el año anterior

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: