En la final superó 20 a 17 a T.V. y así repitió el título logrado en 2018. Con la participación de diez equipos, el pasado fin de semana se desarrolló una nueva edición del Torneo Relámpago Masculino de Handball en el Campana Boat Club. Y tal como sucedió el año pasado, Maquinita Chuchu, equipo integrado por jugadores de Campana y Escobar, principalemente, se quedó con el título. En la primera fase, la competencia se dividió en tres zonas: en la A estuvieron Maquinita Chuchu, Tranqui Team (de Campana), Isotopos (de Morón y Laferrere) y Sub 21 (de Escobar); en la Zona B jugaron T.V (de Campana), Seguimos Intactos (de Escobar) y Proyecto Al Fujairah (de Campana); mientras que la Zona C estuvo conformada por Fratelli (Campana), Jóvenes Jovatos (Escobar) y Espíritu Cbciano (Campana). Culminada la primera fase, a semifinales avanzaron Maquinita Chuchu, T.V. y Fratelli como ganadores de zona y Sub 21 como mejor segundo. Y en la búsqueda del pase a la final, T.V. derrotó 17-15 a Sub 21, mientras que Maquinita Chuchu venció en definición por penales a Fratelli tras igualar 15-15 en el tiempo regular). Posteriormente se disputó el encuentro por el título y fue entonces que Maquinita Chuchu le ganó 20-17 a T.V. y revalidó el campeonato conquistado en 2018 (el año pasado había vencido a Fratelli en la final). El plantel del campeón estuvo conformado por jugadores de Campana, Escobar y también de equipos que compiten en la Liga de Honor de la FEMEBAL. Sus integrantes fueron: Lucas Árabe, Hernán Perticari, Leonel Dente, Sebastián Speranza, Mauricio Giménez, Diego Ballerini, Marcelo Erman, Daniel Miranda, Jonatan Navarro, Rubens Candau, Sebastián Bustos, Eduardo Grillo, Carlos Silva, Mauro Mingorance, Sergio Ballerini y Emiliano López. Durante la ceremonia de premiación también se reconoció al Mejor Jugador del Torneo (fue elegido Renzo Cejas, de T.V.) y al equipo ideal, que quedó conformado por el arquero Bruno Caraccini (T.V.); los armadores Gonzalo Comínguez (Fratelli), Nazareno Díaz (Sub 21) y Diego Ballerini (Maquinita Chuchu); los extremos Mariano García (T.V) y Jonatan Navarro (Maquinta Chuchu); y el pivot Franco Parrilla (Fratelli).

LOS PROTAGONISTAS DE LA FINAL, POSANDO TODOS JUNTOS.





MAQUINITA CHUCHU SE CONSAGRÓ BICAMPEÓN DE ESTE TORNEO RELÁMPAGO



Handball:

Maquinita Chuchu se coronó bicampeón del Torneo Relámpago Masculino del CBC

