HOY ARRANCA LA FECHA 18 Esta tarde se pondrá en marcha un nuevo capítulo del campeonato de la Primera B Nacional cuando Almagro reciba en su estadio a Agropecuario de Carlos Casares desde las 17 horas con arbitraje de Sebastián Mastrángelo. Más tarde, desde las 21 horas, Atlético Rafaela enfrentará como local a Gimnasia de Jujuy con arbitraje de Ramiro López en el otro encuentro de esta 18ª fecha que se jugarán hoy. Villa Dálmine se presentará el domingo desde las 19 horas frente a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Fabricio Llobet y televisación de DirecTV Sports. Con "Nico" en el banco, el Violeta le ganó al Calamar por Copa Argentina dando una categoría de ventaja y también tres encuentros correspondientes a la Primera B Metropolitana. El domingo se enfrentan por la 18ª fecha de la Primera B Nacional. En el horizonte de Villa Dálmine asoma Platense en Vicente López. Como en aquella eliminatoria de Copa Argentina 2011/12 que llevó al equipo de nuestra ciudad a Catamarca para medir fuerzas con San Lorenzo de Almagro. O como en aquel histórico regreso a la Primera B Metropolitana en agosto de 2012, después de 15 años en la Primera C. En esas dos ocasiones, el festejo fue todo Violeta. Como también sucedió las dos oportunidades siguientes que se volvieron a enfrentar, ambas en Campana. Y esos cuatro encuentros tienen un denominador común: Walter Nicolás Otta era el DT de Villa Dálmine. Sí, en su primera experiencia como entrenador del equipo de nuestra ciudad, "Nico" enfrentó cuatro veces a Platense y en todas terminó festejando. La primera fue el miércoles 5 de octubre de 2011. Por entonces, el Violeta buscaba convertirse definitivamente en protagonista del campeonato de la Primera C, mientras en Copa Argentina utilizaba una formación alternativa. Sin embargo, con un gran rendimiento superó a Deportivo Armenio (Primera B) en Ingeniero Maschwitz en primera ronda y así se convirtió en rival de Platense (también en Primera B) en la segunda. El encuentro se jugó de noche en Vicente López y, allí, el Calamar comenzó ganando con un gol de Alexis Blanco a los 39 del primer tiempo. Luego, en el segundo dispuso de chances para liquidarlo, pero no lo hizo y mantuvo con vida al Violeta, que jugaba con 10 hombres por la expulsión de Sebastián Giardino. Y en el segundo minuto de adición, un centro atrás de Mariano Gorosito fue impactado de primera por Marcos Jendrulek y tras un rebote en Osvaldo Vila se transformó en el empate que mandó el partido a la definición por penales. Y desde los 12 pasos convirtieron Yair Rodríguez, Renso Pérez y José Manuel Caspary, encargado de sellar el triunfo 3-1 para que Villa Dálmine desate un eufórico festejo y se transforme en el rival de San Lorenzo de Almagro (perdería 2-1 en Catamarca al mes siguiente). La segunda vez de este póker de Otta frente al Calamar fue inolvidable: el 5 de agosto de 2012, el Violeta regresaba a la Primera B Metropolitana después de 15 años. Y lo hacía en Vicente López ante uno de los grandes equipos y candidatos de la divisional. Sin embargo, ese escenario nunca intimidó al conjunto de nuestra ciudad. Tampoco el comenzar perdiendo. Entonces, con un gran rendimiento del tándem creativo que conformaban Raúl Pérez y Esteban González, Villa Dálmine lo dio vuelta con tantos de Renso Pérez en el PT y de Damián Salvatierra en el ST. El Calamar llegó al empate con la colaboración de Julio Barraza (cobró penal por mano de Cerutti y después le dio una segunda ejecución a Sebastián Matos) y cuando parecía que todo terminaba 2-2, volvió a aparecer Renso Pérez para conectar un gran centra de Héctor Arrigo y decretar la victoria 3-2 del Violeta ante la incredulidad de los simpatizantes del Marrón. Después llegarían los triunfos en Campana: el 8 de diciembre de 2012, el Violeta se impuso 1-0 con un tanto de Arrigo (tras un error compartido entre el arquero Flores y el defensor Talín); mientras que el domingo 6 de octubre de 2013, ya por el campeonato 2013/14 de la Primera B Metropolitana, Villa Dálmine venció 2-0 al Calamar con un doblete de Damián Salvatierra que provocó la salida de Pedro Monzón de la conducción técnica de Platense, que tenía un plantel plagado de jugadores de renombre. Curiosamente, ésa fue la última victoria como local del primer ciclo de Walter Otta como entrenador del Violeta, el cual se extendió desde septiembre de 2010 hasta diciembre de ese año 2013. El segundo comenzó a finales de octubre del año pasado y el domingo lo pondrá nuevamente frente a Platense, con la ilusión de estirar su racha positiva contra este rival para seguir afianzando a Villa Dálmine en zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera División.

RENSO PÉREZ CELEBRA UNO DE LOS DOS GOLES QUE LE CONVIRTIÓ A PLATENSE EN LA RECORDADA VICTORIA 3-2 EN VICENTE LÓPEZ EN AGOSTO DE 2012, LA TARDE QUE EL VIOLETA REGRESÓ A LA PRIMERA B METROPOLITANA.





WALTER OTTA EN EL ESTADIO CIUDAD DE VICENTE LÓPEZ.



Primera B Nacional:

Como DT de Villa Dálmine, Walter Otta festejó siempre ante Platense

