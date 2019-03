El Auriazul debía enfrentar hoy a Lugano como visitante, pero ayer al mediodía la AFA le informó al club la postergación del encuentro. La Primera D es la menor de todas las divisionales del fútbol de Ascenso y muchas veces, por esa condición, queda presa de desorganizaciones que afectan su desarrollo. Y así como Puerto Nuevo no pudo postergar sus últimos dos encuentros como local, que se vieron sumamente complicados por malas condiciones climáticas, el Auriazul se enteró ayer al mediodía que el partido que debía disputar hoy frente a Lugano se postergó 24 horas y fue reprogramado para mañana sábado a las 17 horas. "Nos tomó por sorpresa. Incluso estamos teniendo problemas para reorganizar la logística para el viaje", le contó a LAD un dirigente Portuario. La decisión de reprogramar este encuentro se debió a que el A.Pre.Vi.De, organismo que suele correr de los fines de semana los partidos por "cuestiones de seguridad", aceptó en este caso que Lugano haga de local el sábado tras el pedido de la mesa de la divisional por este partido (otros que nos prosperaron). De esta manera, el DT Carlos Pereyra tendrá un día más para definir la alineación titular del Portuario, teniendo en cuenta que por suspensiones no podrá contar con cuatro jugadores que habitualmente son iniciales: los defensores Santiago Correa y Nahuel Banegas; el mediocampista Kevin Redondo y el delantero Carlos Tapia. Con el triunfo sobre Yupanqui del pasado domingo, el equipo de nuestra ciudad se acomodó en el quinto puesto con 27 puntos, en una lucha entre cinco conjuntos que están separados por apenas dos puntos (el 9º es Juventud Unida, que tiene 25). Por su parte, Lugano (10º con 19 unidades) es el mejor entre los que no está clasificando al Reducido. Por eso, para el Portuario será clave, al menos, poder mantener esa diferencia de ocho puntos tras este cotejo que finalmente se jugará mañana en Tapiales desde las 17 horas, con arbitraje de Guido Mascheroni. ARRANCA LA 20ª. De no haber otras sorpresas, esta tarde se pondrá en marcha la 20ª fecha del campeonato de la Primera D con dos partidos: Muñiz recibirá a Deportivo Paraguayo con arbitraje de Lucas Ozuna, mientras que Atlas enfrentará en General Rodríguez a Centro Español con arbitraje de Tomás Duilio. Ambos encuentro se disputarán desde las 17 horas.

El partido de Puerto Nuevo se reprogramó para mañana sábado

