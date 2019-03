Por la cuarta fecha de la Zona Campeonato enfrentarán a All Boys desde las 9 de la mañana. En tanto, el suspendido con Banfield fue programado para el martes a las 17 horas en el Carlos Vallejos. Mañana sábado también jugarán la Primera División femenina del Club Atlético Puerto Nuevo, que estará visitando a All Boys desde las 9 de la mañana por la cuarta fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la AFA. El curioso horario obligará a las dirigidas por Néstor Daniel Gómez a despertarse muy temprano para poder llegar a tiempo a su compromiso frente al elenco de Floresta, único equipo que todavía no ha sumado puntos en esta Zona Campeonato. Por esta cuarta fecha jugarán además: SATSAID vs Real Pilar, Banfield vs Comunicaciones, Deportivo Español vs Luján y Gimnasia (LP) vs Lima FC. Mientras que las posiciones del certamen se encuentran de la siguiente manera: 1) Gimnasia (LP), Real Pilar y SATSAID, 9 puntos; 4) Banfield (-1), Luján y Comunicaciones, 3 puntos; 7) Lima, Puerto Nuevo (-1) y Deportivo Español, 1 punto; 10) All Boys, sin puntos. En tanto, el encuentro que el pasado sábado no pudieron disputar las Auriazules como locales frente a Banfield por las intensas lluvias que afectaron el campo de juego fue reprogramado para el martes 5 de marzo a las 17 horas, siempre en el estadio Carlos Rubén Vallejos.

DANA BREDLE, JUGADORA DE PUERTO NUEVO.



Fútbol Femenino:

Las Portuarias también juegan mañana

