SANTOS Y XENEIZES En el inicio de la 21ª fecha de la Superliga Argetina de Fútbol, San Lorenzo de Almagro recibirá desde las 19 horas la visita de Argentinos Juniors. En el Ciclón, que lleva 11 partidos sin triunfos (7 empates y 4 derrotas), volverá a la titularidad su capitán, el delantero campanense Nicolás Blandi (fue al banco y no ingresó en el 0-0 con Belgrano de Córdoba). En tanto, desde las 21.10, Boca Juniors visitará a Unión de Santa Fe en busca de tres puntos que lo confirmen en la tercera posición. Para este encuentro, Gustavo Alfaro realizaría tres modificaciones en el once titular a partir de los ingresos de Nahitán Nández, Sebastián Villa y Ramón Ábila. SUPERLIGA: FECHA 21 La 21ª fecha de la Primera División continuará mañana sábado con cuatro encuentros: Rosario Central vs Belgrano (17.10), San Martín de Tucumán vs Lanús (19.20), San Martín de San Juan vs Godoy Cruz (19.20) y River Plate vs Newells (21.30). En tanto, el domingo jugarán: Patronato vs Huracán (17.10), Talleres vs Colón (17.10), Racing Club vs Estudiantes de La Plata (19.20) y Gimnasia de La Plata vs Independiente (21.30). La programación se cerrará el lunes con: Banfield vs Atlético Tucumán (17.10), Vélez Sarsfield vs Tigre (19.20) y Aldosivi de Mar del Plata vs Defensa y Justicia (21.30). GOLPE DE ESTUDIANTES Estudiantes de Buenos Aires, actual escolta del campeonato de la Primera B Metropolitana, venció ayer 3-0 a Tigre por los 32vos de Final de la Copa Argentina y ahora espera por el ganador de duelo entre Arsenal y Atlanta en la próxima fase. En tanto, el conjunto de Victoria se convirtió en el segundo equipo de la Superliga que queda eliminado en la primera ronda (Rosario Central había perdido el martes en los penales con Sol de Mayo de Viedma). ¿VUELVE DI MARÍA? Según trascendió ayer, el mediocampista Ángel Di María (jugador del Paris Saint Germain) sería convocado por Lionel Scaloni para los próximos amistosos que disputará la Selección Argentina: el 22 de marzo frente a Venezuela en Madrid y el 26 contra Marruecos en Tanger. Para esta fecha FIFA también se produciría el regreso de Lionel Messi (Barcelona). Ambos futbolistas no participan del combinado nacional desde la eliminación de Argentina en el Mundial de Rusia 2018. COPA DEL REY Valencia derrotó 1-0 a Betis en el partido de vuelta de la serie semifinal (2-2 en la ida) y de esa manera se transformó en el rival del Barcelona (superó a Real Madrid) para la definición de la Copa del Rey 2018/19. PRIMERA C En el inicio de la 26ª fecha de la divisional, el líder Dock Sud (46 puntos) enfrentará como local a Villa San Carlos (8º con 36). El partido se disputará desde las 17 horas.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: