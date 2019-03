La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/mar/2019 HCD: Se inauguró el período de sesiones ordinarias









UN MES ANTES El inicio del período de sesiones ordinarias de los Concejos Deliberante de la provincia de Buenos Aires se adelantó un mes en este 2019 a partir de la promulgación de la Ley que aprobó el año pasado la Legislatura provincial. Anteriormente, el comienzo era el 1º de abril, pero a partir de este año las sesiones ordinarias se extienden desde el 1º de marzo hasta el 30 de noviembre. En Campana, durante la sesión inaugural de ayer, se acordó que las sesiones se realizarán el primer y el tercer jueves de cada mes a partir de las 18.30 horas. NOTICIA RELACIONADA: En acto propio:

Abella presentó sus proyectos para el 2019 y anunció que irá por la reelección El Intendente Abella decidió no repasar sus tres años de gestión ni los proyectos planificados para este año en el ámbito del cuerpo legislativo. Su mensaje duró apenas 28 segundos. La apertura del período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante es, quizás, el acto institucional de mayor importancia que se repite año tras año en nuestra ciudad. Por lo que significa para la vida democrática y porque el Intendente repasa su gestión y marca el camino para lo que vendrá. Sin embargo, ayer, el mensaje de Sebastián Abella duró apenas 28 segundos. "Buen día. Estamos dando comienzo a un nuevo año legislativo. No mucho más que decir. Esperemos que puedan buscar ordenanzas positivas para la ciudad. Así que bueno, dejo inauguradas las sesiones del año 2019, viéndonos seguramente el año que viene. Muchas gracias". Sin menciones a sus tres años de gestión ni a los proyectos a desarrollar en este 2019, esas 42 palabras fueron todo lo que expresó el jefe comunal ante los concejales presentes en una sesión inaugural que no tuvo la puesta en escena de los últimos años (con pantallas, videos y transmisión interna) ni militantes presentes en el Salón Blanco del primer piso del Palacio Municipal. Un capítulo más de la confrontación que existe hoy entre el Departamento Ejecutivo y la oposición que actualmente controla el HCD. De hecho, culminada la sesión, Abella sólo saludó a los ediles de Cambiemos. Antes, el Presidente de cuerpo legislativo, Osvaldo Fraticelli (PJ-UC) había brindado un discurso marcado también por esta situación. "El debate democrático no es un palo en la rueda, sino un proceso sano, saludable y constructivo", afirmó, al tiempo que pidió que el HCD tenga este año "garantizadas las herramientas para funcionar con normalidad". En ese sentido, señaló: "Es imprescindible y urgente contar con el presupuesto que por ley está establecido; es imprescindible y urgente garantizar el pago de sueldos atrasados desde diciembre y honrar las deudas con proveedores". Y marcó luego la responsabilidad del Intendente: "Los circuitos administrativos (para ello) están bajo la órbita del Departamento ejecutivo". Finalmente, Fraticelli hizo un "llamado a la sensatez para la normalización de HCD" y bregó por un "trato respetuoso del Departamento Ejecutivo", además de convocar a "restaurar el diálogo". Poco después, el Intendente habló junto a él durante apenas 28 segundos. Todo un mensaje en sí.

El intendente Abella ya se encuentra sentado a la derecha del presidente del HCD, Osvaldo Fraticelli. Hasta ese momento nada hacía pensar que su apertura sería fugaz y polémica.

HCD CAMPANA 1 DE MARZO DE 2019 https://t.co/oMRHHER7x0 vía @YouTube — La Autentica Defensa (@LADdigital) 1 de marzo de 2019 En la inauguración de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante pic.twitter.com/YKVPtl5LZL — Sebastian Abella (@SebaAbella) 1 de marzo de 2019 “Buen día. Estamos dando comienzo a un nuevo año legislativo. No mucho más que decir. Esperemos que puedan buscar ordenanzas positivas para la ciudad. Así que bueno, dejo inauguradas las sesiones del año 2019, viéndonos seguramente el año que viene. Muchas gracias". — Pablo Scoccia (@chuecosco) 2 de marzo de 2019

