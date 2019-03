La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/mar/2019 Choque de dos motos deja como saldo a joven inconsciente







Ocurrió en la intersección de las calles Maipú y Castelli del barrio Villanueva. El resto de los protagonistas del choque se fugaron. Dos motos chocaron este viernes en el barrio Villanueva, hecho que tuvo como saldo a una joven con pérdida de conocimiento. El accidente ocurrió en la intersección de las calles Maipú y Castelli. Una joven resultó herida y fue trasladada al Hospital Municipal San José inconsciente por personal médico del SAME. Sin embargo, los motociclistas huyeron de la escena antes de que la Policía se apersonara en el lugar. Además del SAME, intervino en el operativo de emergencia el móvil de zona 7 del Comando Patrulla.

Personal médico del SAME trasladó a la herida al Hospital Municipal San José.

#Dato choque de dos motos en Villanueva, Maipú y Castelli. Una joven con pérdida de conocimiento fue trasladada al hospital por la ambulancia de SAME. Las dos motos se dieron a la fuga antes de la llegada del móvil zona 7 de Comando Patrulla. pic.twitter.com/2vL856rURd — Daniel Trila (@dantrila) 1 de marzo de 2019

