Así lo aseguraron los concejales de Cambiemos tras la apertura de una nueva etapa legislativa que estuvo a cargo del jefe comunal. "Estamos seguros que el próximo año el intendente Sebastián Abella volverá a abrir las sesiones ordinarias", aseguraron los concejales de Cambiemos luego que el jefe comunal de inicio al año legislativo del Concejo Deliberante. Los ediles Carlos Cazador, Luis Gómez, Romina Buzzini, Marina Casaretto, Diego Lis, Miriam Cazenave, Christian Amaya y Alejandro Deppeler, repudiaron la actitud de dos presidentes de bloques opositores de no ir a buscar al mandatario local a su despacho. Hacia el final del acto inaugural, que tuvo lugar en el Salón Blanco del HCD, se hizo entrega de una revista con todas las acciones de gobierno que realizó el intendente Abella en sus tres años de gestión. "Fue una verdadera vergüenza que los titulares de los bloques Unidad Ciudadana y Red x Argentina, no hayan ido a buscarlo. Es una falta de respeto a la investidura que representa Abella", enfatizó Cazador. "Está claro que en estas circunstancias, el Intendente tomó la decisión de hablarle a los concejales de la manera que lo hizo, porque los concejales en una acción nunca antes vista, le faltaron el respeto", añadió el legisladores. Por último, Cazador indicó que "desde el bloque Cambiemos seguiremos trabajando en búsqueda de los beneficios de los vecinos y el crecimiento de la ciudad". Tras manifestar que "hubo gestos poco institucionales", Buzzini aseguró que "en este nuevo año legislativo seguiremos transformando la realidad de los vecinos, trabajando con la seriedad y responsabilidad de siempre".

Los concejales de Cambiemos repudiaron la actitud de dos presidentes de bloques opositores de no ir a buscar al mandatario local a su despacho.





El jefe comunal instó a sus concejales a legislar de cara a los vecinos

?? Sesión inaugural del Período de Sesiones Ordinarias del HCD Campana, 1º de Marzo de 2019. — La Autentica Defensa (@LADdigital) 1 de marzo de 2019

