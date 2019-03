NOTICIA RELACIONADA: HCD: Se inauguró el período de sesiones ordinarias En su discurso de apertura, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante insistió con la predisposición y voluntad de retomar el diálogo con el Departamento Ejecutivo. Pero aseguró que es necesario que el Intendente habilite el presupuesto que garantice el funcionamiento del HCD, incluyendo el pago de sueldos y a proveedores. El Presidente del Concejo, Osvaldo Fraticelli, quien volvió a expresar voluntad de diálogo con el Departamento Ejecutivo, aunque insisitó con la necesidad de "normalización" del legislativo ante la falta de presupuesto que permita su correcto funcionamiento. "En los últimos meses, este Concejo ha sido escenario de discusiones muy intensas" dijo Fraticelli, vinculando las mismas con el cambio de autoridades que derivó en su designación como titular del Cuerpo. Además anticipó que en el marco del año electoral volverán a repetirse los debates como forma de "defender los principios ideológicos de cada uno. Pero esos mismos principios que pueden separarnos, deben ser los puentes que nos permitan alcanzar acuerdos constructivos". Fue entonces cuando destacó que el 95% de los proyectos son aprobados por unanimidad en acuerdo de todos los bloques, y dijo que "el debate democrático no es un obstáculo, ni un palo en la rueda, sino un proceso sano, saludable y constructivo que mejora la calidad de vida democrática de nuestra Ciudad". El Presidente Fraticelli volvió a insistir con el pedido de "garantías" para contar con las herramientas que permitan el normal funcionamiento del Concejo. "Es imprescindible y urgente contar con el presupuesto que por ley está establecido, es imprescindible y urgente garantizar el pago de sueldos atrasados desde el mes de diciembre y la irrestricta garantía de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de este cuerpo. Es también, imprescindible y urgente honrar las deudas que contraemos, pagando en tiempo y forma a los proveedores, vecinos de campana que esperan cobrar por los trabajos realizados" aseguró. Además, explicó que "todos los circuitos administrativos para que esto suceda están bajo la órbita del Departamento Ejecutivo. Hoy tenemos la oportunidad de mirarnos a la cara, después de largos meses, y me permito volver a realizar una convocatoria a la reflexión y hacer un llamado a la sensatez que se traduzca en la normalización del funcionamiento de este Concejo Deliberante". "Esperamos de parte del Departamento Ejecutivo un trato respetuoso para con un órgano cuya misión fundamental es la de representar a nuestros vecinos, legislar para la ciudad y controlar las acciones del gobierno local" dijo finalizando su discurso, y concluyó: "Estoy convencido de recoger la voz de todos los concejales cuando convoco a restaurar el diálogo, a reconstruir un vínculo maduro y responsable, y a defender nuestros principios mostrándonos de cara a la sociedad a la altura de las circunstancias".

El Presidente Fraticelli al momento de su discurso COROLARIO DE UNA APERTURA DE SESIONES DEL HCD CONTROVERTIDA A continuación las declaraciones de Concejales de los distintos bloques: COLELLA: "FUE UNA FALTA DE RESPETO INSTITUCIONAL" El concejal de Red x Argentina, Marco Colella, aseguró que la presentación del Intendente Abella durante el acto de apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante "fue una falta de respeto institucional". "No me esperaba esto: fue una falta de respeto institucional. Creo que le queda grande el saco de Intendente y que se está poniendo de espaldas al espacio que representa a todos los sectores de la ciudad de Campana. Hoy gobierna solamente para sus seguidores", aseguró el edil que ayer desistió de integrar la comisión encargada de ir a buscar al jefe comunal durante la sesión inaugural. "El Intendente no quiere que funcione el Concejo Deliberante, no le importa. No le importan las instituciones. Quiere hacer lo que quiere de la manera que se le antoja. Hoy lo demostró con una postura altanera. El poder lo cambió: ya no es el chico de barrio que era", agregó Colella, quien alcanzó a detener a Abella cuando se retiraba del primer piso del Palacio Municipal para solicitarle especialmente que pague los sueldos atrasados a los empleados del HCD. CARLOS GÓMEZ: "YA SABEMOS QUE ESTÁ EN CAMPAÑA, PERO ESTO FUE FALTA DE RESPETO TOTAL" "Me pareció una vergüenza. Creo que ningún Intendente ha hecho una inauguración semejante… ¿Decir dejo por inauguradas las sesiones ordinarias y se va? No dio explicaciones al deliberativo. No es que nos falta el respeto a nosotros como concejales, sino que le está faltando el respeto a todos los ciudadanos de Campana porque el Intendente no se enteró que en el Concejo Deliberante hay 4 bloques distintos y él, en este caso, parece que le interesa representar a uno y por más que a él no le guste, a los concejales de los otros 3 bloques los eligió la gente. Como la gente lo eligió al él, ¿no? Me pareció que organizar un acto partidario en el Parque Urbano es faltarle el respeto a la gente que no lo votó a él. Porque nosotros tenemos la obligación de representar también a quienes no nos votaron. Ya sabemos que está en campaña, pero esto fue falta de respeto total, porque además saludó solo a su bloque y se fue". SOLEDAD CALLE: "ABELLA DEBIÓ CUMPLIR EL ROL DE INTENDENTE DE LOS CIEN MIL CAMPANENSES" "Se perdió una nueva oportunidad de superar el conflicto de poderes que vive la Democracia local. Por un lado, el Intendente incumple lo dispuesto en cuanto a su obligación de rendir cuentas de su gestión durante el año anterior e informar sobre su plan de gobierno para el presente año. De esta forma Abella incurrió en una falta grave en lo que a sus responsabilidades compete. Por otro lado, nuevamente se ve un Intendente crispado por la intolerancia de no respetar que el cuerpo haya elegido sus propias autoridades en noviembre pasado y dando la espalda a los problemas de la gente. Su silencio ante la falta de trabajo, las tarifas impagables, los precios por las nubes y las dificultades de todos los sectores sociales y económicos de la ciudad, en clara complicidad con las políticas de Macri y Vidal,es una cachetada a los ciudadanos de a pie que esperan un Intendente que los defienda, los proteja y se ponga de su lado. Abella se podrá llevar el título de Intendente de Cambiemos en su acto proselitista, ante sus militantes. Pero dejó una gran decepción en el Concejo Deliberante, donde debió cumplir el rol de Intendente de los cien mil campanenses". CARLOS CAZADOR: "HAY CONCEJALES DE LA OPOSICIÓN MALEDUCADOS E IRRESPETUOSOS" El presidente del bloque de concejales de Cambiemos, Carlos Cazador, arremetió contra los titulares de las bancadas PJ-Unidad Ciudadana y Red por Argentina (Soledad Calle y Marco Colella respectivamente) por no haber asistido a buscar al intendente Abella para su discurso de Apertura de Sesiones. "Algo que no había visto en mis años de concejal es que los presidentes de bloque no vayan a recibir al intendente. Son maleducados e irrespetuosos. Una verdadera vergüenza", manifestó Cazador. "He sido un opositor durísimo durante tantísimos años y jamás dejé de ir a buscar el intendente, aun cuando días antes ese mismo intendente me había mandado carta documento por dichos que yo había tenido", recordó el edil. "Es un acto protocolar no ya de Sebastián Abella, sino del intendente de la ciudad de Campana. Y una acción lleva a una reacción", afirmó Cazador, dando a entender que ese desplante de concejales disidentes fue lo que motivó al jefe comunal a tener un discurso breve. RUBÉN ROMANO: "EL INTENDENTE NIEGA LA EXISTENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE" El concejal del bloque PJ-Unidad Ciudadana Rubén Romano consideró que el intendente Sebastián Abella "niega" la autoridad del Concejo Deliberante y cuestionó que no haya saludado a los ediles opositores al terminar su discurso de Apertura de Sesiones. "No entendí la presentación ni que no nos haya saludado. Pasó por adelante mío sin saludarme", dijo el edil. Romano reconoció que la actitud del jefe comunal le "llamó la atención porque este es un momento muy importante y esperábamos un discurso en donde el intendente explicara todo lo que hizo y cuál es su plan de gobierno". Señaló que ese mensaje "no es para los concejales, sino para todos los vecinos de Campana". "(Abella) Es ofensivo porque niega la existencia del Concejo Deliberante. Es despreciativo. Él es la autoridad máxima y debe estar por encima de las diferencias que pueda haber", consideró Romano. AXEL CANTLON: "LO DE ABELLA FUE UN PAPELÓN" El referente de la UV Más Campana Axel Cantlon criticó al jefe comunal por "no referirse a los proyectos que tiene para este año", situación que calificó de "vergüenza y falta de respeto". "La verdad que es un papelón no referirse ante los representantes del pueblo sobre los proyectos que tiene para este año. Me parece una vergüenza y una falta de respeto al pueblo de la ciudad de Campana", expresó el edil. Para Cantlon, "el intendente quiere ser el intendente del PRO y no del pueblo de Campana", ya que este viernes "ha demostrado que no tiene ganas de incluir a las personas que no lo han votado, no tiene ganas de convencer más que a su propia tropa". "El que sabe de política entiende que cuando uno asume la función del intendente pasa a serlo de todos los ciudadanos de Campana, igual que un concejal o cualquier otro cargo ejecutivo. Y en este caso el intendente ha demostrado que no conoce esta premisa", manifestó Cantlon. ?? Sesión inaugural del Período de Sesiones Ordinarias del HCD Campana, 1º de Marzo de 2019. — La Autentica Defensa (@LADdigital) 1 de marzo de 2019

HCD:

Fraticelli hizo un llamado a la sensatez

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: