La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/mar/2019 Robaban ropa de los negocios en los que trabajaban







Dos jóvenes de nuestra ciudad, empleadas de comercios de la Av. Rocca, fueron imputadas ayer tras procedimientos que incluyeron allanamientos a sus domicilios y secuestro de gran cantidad de indumentaria. Una de ellas quedó detenida. Dos jóvenes de 23 y 24 años de nuestra ciudad fueron imputadas ayer por robar mercadería de los comercios en los que trabajaban sobre la avenida Rocca. El procedimiento incluyó allanamientos "positivos" en sus respectivos domicilios. Las dos mujeres cumplían tareas en locales de indumentaria femenina ubicados sobre la misma cuadra de la avenida Rocca (entre Becerra y Luis Costa) y pertenecientes ambos a la misma dueña (una mujer de 38 años domiciliada en Pilar). Esta comerciante ya había notado faltante de mercadería en días anteriores, pero ayer se encontró con una escena por demás sospechosa cuando advirtió a una empleada dejando el local con una bolsa cargada con prendas de vestir. Ante esta situación hizo la denuncia a la Comisaría Campana y logró que la joven de 23 años fuera aprehendida por el personal policial que se hizo presente en el lugar. A su vez, también denunció a otra empleada. Con esta información y ante la intervención del fiscal Matías Ferreiros, de la UFI 2, y con el aval del Juzgado de Garantías Nº 1, se dispuso que se realicen dos allanamientos de urgencia en las viviendas de las "empleadas infieles". El primer procedimiento se concretó en una casa del barrio La Josefa, donde vive la mujer advertida "in fraganti". Y allí, con la presencia del fiscal Ferreiros, los efectivos policiales intervinientes hallaron más de 60 prendas diferentes con etiquetas correspondientes a los dos comercios administrados por la denunciante. Con estos resultados, la joven de 23 años quedó detenida. Posteriormente, también se allanó una vivienda ubicada en el barrio Don Francisco (donde reside la otra empleada denunciada) y allí se encontraron etiquetas correspondientes a los locales señalados, aunque la joven de 24 años tuvo mejor suerte que su compañera, dado que no quedó detenida y sólo fue notificada de su imputación en la causa. La frutilla del postre de esta historia llegó ya sobre el final de la jornada, cuando el concubino de la mujer que quedó detenida se hizo presente en Comisaría portando una mochila que también había sido robada de uno de los negocios de la denunciante y que terminó siendo incautada en el marco de esta causa por "Hurto" que quedó a cargo de fiscal Ferreiros de la UFI 2 de la Departamental Zárate-Campana.



UNA JOVEN DE 23 AÑOS QUEDO DETENIDA AL SER ADVERTIDA IN FRAGANTI





ALGUNAS DE LAS PRENDAS INCAUTADAS EN LOS ALLANAMIENTOS





LOS ALLANAMIENTOS SE REALIZARON EN LOS BARRIOS LA JOSEFA Y DON FRANCISCO





EL FISCAL FERREIROS Y EL COMISARIO PUJOL EN UNO DE LOS DOMICILIOS ALLANADOS.



