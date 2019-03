La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 02/mar/2019 Chocaron tres autos, pero no hubo ningún herido







Ocurrió a la altura del kilómetro 75 de la autopista Panamericana. El SAME atendió el llamado de emergencia, aunque todos los involucrados resultaron ilesos. Un triple choque se registró este viernes a la altura del kilómetro 75 de la Panamericana, aunque por fortuna no hubo que lamentar heridos. El hecho sucedió en la bajada de la mano a Capital Federal ubicada en ese punto de la autopista. Pese a que personal médico del SAME respondió al llamado, no fue necesario trasladar a ningún automovilista o pasajero al Hospital Municipal San José. Del operativo de emergencia también participó el móvil de zona 7 del Comando Patrulla.

Imagen ilustrativa.

#Dato choqué de tres vehículos en la salida de #Campana a Capital, #Panamericana km75. Se hizo presente la ambulancia de SAME, no siendo necesario ningún traslado. En el lugar móvil de Comando Patrulla zona 7 pic.twitter.com/JZJ6GgTkMz — Daniel Trila (@dantrila) 1 de marzo de 2019

